Corpac señala que no hubo autorización para el ingreso de ningún vehículo en la pista de aterrizaje

Avión de Latam sufrió un accidente en la pista de aterrizaje del Jorge Chávez.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) se pronunció tras la desgracia ocurrida en el Aeropuerto Jorge Chávez y fue el presidente de su directorio, Jorge Salinas quien aseguró que, no había autorización alguna para realizar el simulacro en la zona donde se produjo el impacto entre la aeronave y las unidades móviles de los bomberos aeronáuticos.

Es importante puntualizar que Corpac es la responsable de coordinar este tipo de actividades en la pista de aterrizaje del terminal aéreo.

“Se han programado una serie de ejercicios que lo hace la empresa concesionaria, en este caso Lima Airport Partners, y ponen en conocimiento del personal del área de torre. Sí teníamos conocimiento no hemos verificado toda la información y el ejercicio estaba programado para realizarlo fuera del área de operaciones aéreas”, comentó Salinas.

Obviamente no hemos autorizado ejercicios sabiendo que un avión estaba despegando, no tendría ningún sentido hacerlo. Es más, se ha verificado y nosotros no tenemos ninguna autorización”, complementó.

Quien también estuvo presente fue Donald Castillo, director de Aviación General de Aeronáutica Civil quien adelantó que hay informes que podrían dar mayor precisión sobre las responsabilidades en este luctuoso acontecimiento.

Familiares de bomberos fallecidos esperan que se esclarezca accidente en el aeropuerto Jorge Chávez

“Hay informes preliminares en los cuales se van viendo cuáles pudieron haber sido las posibles causas y se van a tomar las acciones mitigadoras”, manifestó.

Cabe mencionar que, Sunafil acotó que, luego de haberse realizado las primeras indagaciones, ambos bomberos fallecidos en el trágico accidente, estaban registrados en la planilla de la empresa Lima Airports & Partners.

Del mismo modo, Indecopi ha solicitado a las diferentes empresas de aerolíneas a que se le pueda orientar a a todos sus usuarios y clientes a fin de que estos puedan estar bien informados y capacitados para cualquier tipo de situación contingente y que requiera la colaboración de los propios pasajeros de las aeronaves.

