Periodista de Gol Perú perdió vuelo a Qatar por accidente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Ana Lucía Rodríguez no viajará al Mundial de Qatar 2022.

Ana Lucía Rodríguez, conductora y reportera de Gol Perú, se mostró bastante afectada a través de sus redes sociales tras perder el vuelo que la llevaría al Mundial de Qatar 2022. El día de ayer, todas las operaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez quedaron suspendidas luego de que un avión de Latam colisionara contra un camión operado por dos bomberos aeronáuticos, quienes lamentablemente fallecieron en el acto.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la comunicadora publicó una fotografía en la que se le podía ver bastante afectada por no poder viajar y a un lado, todas sus pertenencias. “Que triste lo que sucedió hoy por la muerte de dos bomberos”, empezó.

No obstante, reveló que se comunicó con la aerolínea que estaba a cargo del vuelo que la llevaría de Madrid a Doha para poder buscar una solución, sin embargo, esto no fue posible. “Hablamos con la aerolínea de Madrid a Doha para ir en otro vuelo, pero nos dijeron que no había disponibilidad hasta el 26 de noviembre. Bye Qatar por algo pasan las cosas. Será hasta el 2026, con mi selección”.

Por otro lado, señaló que tenía el pasaje comprado desde hace casi un año, cuando todos pensaban que Perú no llegaba ni al repechaje mundialista. “Es increíble lo que está pasando. Teníamos el viaje desde enero, desde que Perú le ganó a Colombia. Compramos un vuelo Lima-Madrid confiando en que Perú pudiera clasificar al repechaje o al Mundial de manera directa y cuando la selección clasificó al repechaje, compramos el vuelo Madrid-Doha”.

A pesar de que el combinado nacional no llegó a clasificar a Qatar, Rodríguez tomó la decisión de viajar de todas maneras con el objetivo de vivir la máxima fiesta del fútbol. “Al final todos sabemos lo que pasó, pero al final era un Mundial e íbamos a ir igual. Iba a ser un viaje realmente espectacular, pero miren lo que pasó”, escribió.

LAP amplió suspensión de vuelos hasta el día de mañana

A través de un reciente comunicado, Lima Airport Partners dio a conocer que si bien los trabajos de remoción e investigación se vienen dando de manera intensiva, aún hay varios detalles que resolver, motivo por el cual han solicitado ampliar la suspensión de operaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta el día de mañana.

“En vista a lo revisado, LAP ha solicitado ampliar la suspensión de operaciones hasta las 00:00 h del 20 de noviembre de 2022″, se puede leer en el anuncio.

Además, agregó que la Comisión de Investigación de Aviación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra trabajando desde anoche en determinar cuáles fueron las causas del accidente y supervisando las labores de remoción en la pista de aterrizaje.

Finalmente, aseguró que ya se encuentran en reparación el pavimento, las luces y otras afectaciones que dejó la inesperada colisión, esto con la finalidad de garantizar la seguridad de aeronaves y pasajeros.

Selección peruana partirá desde Base Aérea Las Palmas

Por su parte, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con las autoridades correspondientes, tomó la decisión de que el combinado nacional partiera desde la Base Aérea Las Palmas, con el objetivo de llegar a disputar el encuentro amistoso pactado para el día de hoy frente a Bolivia en la ciudad de Arequipa.

El máximo ente rector del fútbol peruano dio a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales en el cual señalan que lo único que variará será el horario.

“La Federación Peruana de Fútbol informa el cambio de horario del partido entre las selecciones de Perú y Bolivia para hoy sábado 19 de noviembre a las 21:00 hrs, debido a motivos de fuerza mayor”, se puede leer en un inicio.

Finalmente, aprovechó en agradecer a la ciudad de Arequipa por el apoyo y a los hinchas arequipeños por la comprensión. “La FPF agradece el apoyo que viene recibiendo en Arequipa, así como la compresión de los hinchas y está segura de que los aficionados asistirán de forma masiva al Estadio de la UNSA para alentar a la bicolor”.

