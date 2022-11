Blanca Arellano: abogado de Juan Villafuerte asegura que su cliente es inocente

Juan Pablo Villafuerte no colabora con las autoridades.

A horas de la tarde, luego de culminar la audiencia por control de identidad por la desaparición y muerte de Blanca Orellana, el abogado y hermano del principal sindicado como presunto autor de secuestro, trata de personas y tráfico de órganos, Juan Villafuerte, aseguró en una entrevista que su patrocinado es inocente.

“Pido a la Policía de investigación de Huacho, al Ministerio Público encargado de las investigaciones de la fallecida que profundicen las indagaciones, que busquen a los verdaderos responsables, en el día de los hechos él (Villafuerte) no estuvo en Huacho, él estaba en la ciudad de Lima; 2, se ha especulado tanto con este caso que supuestamente que las 8 bolsas que han sido compradas en la tienda han sido utilizado para el traslado de las partes y no ha sido así, lo que lamentablemente se ha encontrado en la playa se ha encontrado han sido bolsas de sacos, estoy hablando con objetividad, no estoy especulando”, aseveró el abogado.

En un segundo momento, el también pariente del investigado, reiteró el discurso de Juan Villafuerte, manifestando que están afectando la reputación de su hermano y la estabilidad emocional de su familia.

“Él no es culpable, pido que ubiquen y capturen a los verdaderos responsables, es una aberración lo que han hecho, yo también estoy desesperado con esta situación jurídica”, explicó.

Además, el abogado replicó lo argumentado por la dueña de una tienda en donde señala que Villafuerte acudió a su negocio con una persona que podría haber coaccionado con él para guardar en bolsas el cuerpo cercenado.

“Ya hemos visto por las redes sociales que no se ha encontrado en bolsas sino en sacos, la persona que acompañaba a mi hermano era un amigo; oficialmente que se analice bien el tipo de sangre porque podría ser de otra persona no de ella (Blanca Arellano)”, comentó.

El letrado argumentó que a su hermano se le sindica como autor de la desaparición de la ciudadana mexicana por una difusión que se hizo en redes sociales, más no por una investigación previa que se haya realizado.

Recordemos que, el día de ayer por la noche cuando se dio la captura a Juan Villafuerte, las primeras palabras luego de darse su detención preliminar, él aseguró ser inocente y que, las investigaciones se lleven de forma en que puedan dar con los verdaderos autores de la desaparición y muerte de su entonces pareja.

