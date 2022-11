El testimonio de Juan Pablo Villafuerte luego de ser capturado por la muerte de la turista Blanca Arellano

Testimonio de Juan Pablo Villafuerte, luego de ser capturado por caso Blanca Arellano. Video: ATV

El jueves Juan Pablo Villafuerte Pinto , acusado del feminicidio de la turista mexicana Blanca Arellano Gutiérrez, fue capturado por la Policía en una vivienda de la urbanización San Hilarión, en San Juan de Lurigancho.

Se presume que Villafuerte Pinto mantenía una relación con la turista que llegó a Perú el pasado 28 de julio para conocerlo. La Fiscalía realizó diligencias en la habitación donde él residía en Huacho y halló restos de sangre, cabello, ropa de mujer y una bandera mexicana.

Lo niega todo

Tras su captura el acusado fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador para continuar las investigaciones.

En sus primeras declaraciones a la Policía, Villafuerte negó haber sido el asesino de Blanca Arellano.

“Señor, yo no tengo nada que ver con ese caso. (…) Se tiene que investigar”, respondió Villafuerte a la policía al ser consultado sobre si se arrepentía de haber asesinado a la turista mexicana.

Juan Pablo Villafuerte, principal sospechoso de la muerte de Blanca Arellano. (ATV)

Sin embargo, el sujeto reconoció que sí había conocido a Blanca a través de Facebook hace dos años.

Además, indicó que la Policía lo había detenido solo porque había una “orden preventiva”. “Y yo respeto las leyes”, dijo.

Agradece a la Policía

En otro momento, Villafuerte agradeció a la Policía por el trato recibido y consideró que no merecía estar detenido.

“Solo quiero agradecer a la Policía por el trato humano que me han dado. No me merezco estar en esta situación”, dijo.

Al ser consultado por quién sería el responsable de la muerte de la turista mexicana, el hombre dijo no saberlo y mencionó que espera que se aceleren las investigaciones del caso.

Captura de Villafuerte

Los agentes de la Depincri de Huacho, que participaron en la captura de Juan Pablo Villafuerte, indicaron que una persona cercana al acusado informó a los agentes sobre su paradero, luego de que estuviera como no habido tras ordenarse su detención.

Durante la intervención, los policías lo interrogaron sobre si tenía conocimiento de la orden de captura en su contra y le hicieron leer el documento en el que se admite su detención. Villafuerte se encontraba con una joven que sería su pareja.

Lucy Quispe Arenas, la dueña de la casa donde se realizó la captura, indicó que no tenía conocimiento que Villafuerte, estudiante de medicina, se encontraba en su vivienda.

“Yo no le alquilé al joven, recién me han sorprendido que él estaba aquí. No sabíamos que estaba oculto ahí. Quien alquiló fue la señorita, a la que han llevado, se llama Carmen. Al hombre no le he visto llegar. Sí sabía que había un hombre en su cuarto, pero no sabía más detalles”, declaró, según recoge el diario El Popular.

El Ministerio Público tomará una declaración ampliatoria a Villafuerte, cuando el juez lo ponga a disposición de la fiscalía de Huaura. El fiscal provincial Marco Collantes Mejía señaló que esa diligencia es necesaria debido a la nueva evidencia encontrada en torno a la investigación por feminicidio.

Familiares de Blanca en Lima

Los familiares de Blanca Arellano han arribado a la Embajada de México en Lima y se quedarán en el país hasta que se esclarezcan los hechos.

“Confiamos en que habrá justicia en el caso de Blanca. Confiamos en la pronta detención de la persona o de las personas sospechosas”, declaró Alejandra, hermana de la turista.

“Deseamos pedir a los medios su empatía y solidaridad con Blanca y con toda la familia para que nuestra estancia en el Perú contribuya en la medida que sea posible. Serán las autoridades del Perú las que ofrezcan información sobre los avances de las investigaciones”, añadió.

SEGUIR LEYENDO