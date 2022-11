Alto Trujillo es declarado distrito luego de aprobación del Pleno y así reaccionó César Acuña

Alto Trujillo es declarado distrito tras aprobación del Pleno. Foto: Andina

Esta noche 17 de noviembre, el Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley de Alto Trujillo para declararlo distrito. El dictamen fue aprobado en primera votación para establecer el límite territorial de acuerdo con la iniciativa.

Cabe recordar que, el pasado 9 de noviembre, la Comisión de Descentralización del Parlamento votó de manera unánime para que pase al Pleno. Fue un proyecto que tenía que ser revisado luego de las Elecciones Regionales y Municipales tras las revelaciones de un audio que involucra al líder del Alianza para el Progreso, César Acuña, y la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones.

Alto Trujillo era un centro poblado que se ubicaba en el distrito de El Porvenir, en el departamento de La Libertad. De acuerdo con la información, cuenta con una población de más de 80 mil ciudadanos. Por ello, se buscaba contar con un presupuesto para que se trabaje por el bienestar de los habitantes.

En este sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas otorgará un financiamiento independiente como distrito. Si bien el proyecto estuvo en la mira por cómo se conoció, hoy se decidió dar el visto bueno. Algunos parlamentarios y líderes políticos lo han celebrado.

Audios cuestionados

Tras la difusión de un audio donde los protagonistas eran César Acuña y la congresista Lady Camones, este centro poblado saltó a la popularidad. En este material se escuchaba al entonces candidato a gobernador regional de La Libertad decir que se le tenga prioridad a este proyecto dado que le ayudaría a obtener votos en las contiendas electorales.

“El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota”, se le escucha increpar al líder de Alianza para el Progreso.

El líder indicaba que el proyecto le favorecía a él. Asimismo, continúa explicando de cómo se debe realizar el seguimiento a esta iniciativa que los pobladores venían luchando. Por ello, no quería que el Ejecutivo participara, por lo que consideraba como un “acto político”.

“Lo que hay que evitar es que se cuelguen del proyecto. Acá no es el alcalde, acá es APP [...] Va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces es un acto político. Aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso, y quien va a sacar réditos es el alcalde [...] Yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, la tengo yo. Tenemos que ser políticos, todo está planificado”, manifestó.

Este proyecto fue enviado por el Gobierno de Pedro Castillo el pasado 26 de agosto al Congreso. Situación que no le había gustado a Acuña por lo que ordenaba que “nadie se cuelgue” de la iniciativa. Sin embargo, estos audios le costaron el cargo a la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Lady Camones, quien fue censurada por los parlamentarios.

Acuña celebra

No solo la legisladora Camones fue cuestionada, sino también César Acuña, puesto que el Frente de Defensa de los Intereses de Alto Trujillo lo declaró persona no grata. A través de un comunicado indicaron que siente que se trafica “con los intereses y necesidades” del centro poblado.

Sin embargo, Acuña se pronunció a través de sus redes sociales al conocer que ha sido aprobado este proyecto. Asimismo, indicó que “asumen el costo político”.

“Asumimos el costo político en nuestra búsqueda por el desarrollo de los 120 mil pobladores de #AltoTrujillo. Hoy demostramos que fue una causa justa, y saludamos que el Congreso apruebe la ley para la creación del distrito. Seguiremos apostando por el crecimiento de La Libertad”, escribió.

