Partidos de hoy, jueves 17 de noviembre: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 17 de noviembre, para seguir desde Perú: canales de TV y horarios.

Hoy jueves 17 de noviembre se llevarán a cabo diversos partidos en el panorama internacional. Y es que los amistosos no dejan de realizarse, pese a que solo quedan tres días para el inicio del Mundial de Qatar 2022. La preparación de los equipos está al límite, aunque los entrenadores buscarán esta fecha para afinar detalles de cara a la cita mundialista.

A primera hora, Ghana, uno de los representantes de África, se enfrentará a Suiza. Los ‘black stars’ llegan con una racha positiva de cinco triunfos en seis partidos. Solo cayeron ante Brasil (3-0), por lo que su rendimiento va viento en popa. En el caso de los europeos, vienen de tres victorias al hilo, por lo que tratarán de sumar una más para arribar con la moral en alto a la Copa del Mundo.

En tanto, la selección de España visitará a su similar de Jordania en un duelo de preparación para el magno evento deportivo. En esa línea, el técnico Luis Enrique llega con una irregularidad que deberá corregir de cara a la Copa del Mundo. Y es que de sus últimos seis encuentros, solo ganó tres veces, empató en dos y perdió en una. Todos por la UEFA Nations League.

Por tal motivo y con la consigna de recuperar sensaciones positivas, la ‘Furia Roja’ intentará doblegar a un conjunto asiático que no cae desde junio de este año (acumula cinco triunfos consecutivos); además de que no contará con la presión de tener algún jugador lesionado, ya que no clasificó al Mundial.

De otro lado, la Portugal de Cristiano Ronaldo recibirá a Nigeria en el estadio José Alvalade de Lisboa. El combinado ‘luso’ cayó ante los españoles en su último compromiso, por lo que buscará resarcirse ante las ‘Súper Águilas’, que si bien no obtuvieron un cupo a la Copa del Mundo, siempre son un rival de consideración.

Ahora, lo que marca este cotejo entre portugueses y nigerianos son las recientes declaraciones de ‘CR7′ en una entrevista, revelando detalles de su último periodo en el Manchester United y que traerían consecuencias negativas en cuanto a su futuro. Justamente, el DT holandés, Erik ten Hag no lo querría tener más en su plantel y el atacante podría buscar una salida luego del Mundial. En ese sentido, el exastro del Real Madrid intentará lucirse en esta cita mundialista para tratar de obtener un último gran contrato que le permita cerrar su carrera futbolística con honores.

Para finalizar, el Sydney FC de Australia también jugará un amistoso de clubes ante el Celtic de Escocia. Es conocida la para de las ligas alrededor del mundo, por lo que una manera de que los entrenadores tengan ritmo de competencia es con este tipo de duelos, para pulir detalles para encarar la segunda parte de la temporada de la mejor manera.

Partidos amistosos de selecciones

5:00 | Ghana vs Suiza – ESPN, Star+

8:40 | Japón vs Canadá – NHK G TV, fuboTV Canada, One Soccer

9:00 | Irak vs Costa Rica – Teletica Canal 7

11:00 | Jordania vs España – ESPN 2, Star+

12:00 | Malta vs Grecia – Estadio TNT Sports

13:45 | Portugal vs Nigeria – DirecTV Sports

14:45 | República de Irlanda vs Noruega – ESPN 2, Star+

Partido de Copa Italia de Serie C

12:00 | Virtus Entella vs AS Lucchese - OneFootball PPV, OneFootball, Elevensports.com

Partido de Copa de la Liga Portuguesa

15:30 | Peñafiel vs Moreirense – Sport TV Multiscreen

Partido amistoso de clubes

3:45 | Sydney FC 2-1 Celtic – (Finalizado)

