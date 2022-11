Alianza Lima: Cenaida Uribe es la nueva jefa del equipo de vóley

Cenaida Uribe fue presentada como nueva jefa de voleibol de Alianza Lima. (Club Alianza Lima)

Alianza Lima sigue apuntando hacia la victoria. El equipo íntimo anunció que se refuerza con la llegada de Cenaida Uribe, subcampeona en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y ex congresista. La ex voleibolista se convirtió en la nueva jefa de equipo y tras dos finales consecutivas disputadas por las aliancistas, llega al equipo para sumar con su amplia experiencia en la gestión deportiva para lograr el ansiado título en la máxima categoría que no obtienen desde el año 1993.

Asimismo, en conversación con el club blanquiazul, señaló que tiene altas expectativas para esta nueva temporada y no descarta lograr el título, “todos en el club esperan mucha entrega de mi parte, quieren el campeonato. Es un reto difícil, pero no imposible, y para lograr ese objetivo estoy acá. Tenemos un buen plantel, con las mejores jugadoras de la selección en este momento. Estoy feliz de asumir este reto”, expresó.

El equipo del pueblo viene reforzándose desde hace un tiempo, ya que hace algunas semanas anunciaron a Martín Escudero como nuevo director técnico del equipo, sin embargo, la noticia duró tan solo un día luego que el conjunto aliancista publicara un comunicado anunciando su salida, lo que generó diversas especulaciones. Ante ello, luego de su presentación, la nueva jefa de equipo también se pronunció sobre el tema asegurando que ya están evaluando traer a un buen entrenador del extranjero para que los ayude a lograr el objetivo del campeonato.

A estos nuevos refuerzos se incorpora, Irina Klimanova, central rusa que llega procedente del Yenisey Krasnoyarsk. La voleibolista se suma a la brasileña Marina Scherer, quien renovó por el cuadro de Alianza Lima, ambas y Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil, Esmeralda Sánchez, Brenda Lobatón, Ysabella Sánchez, Esmeralda Loroña y Diana de la Peña son algunas de las jugadoras que defenderán la camiseta blanquiazul en esta temporada de la Liga Nacional Superior de Voleibol.

A través de sus redes sociales, el equipo victoriano hizo oficial la llegada de la ex congresista como nueva líder deportiva. (@AlianzaLimaVB)

Trayectoria deportiva y política

Cenaida Uribe integró una de las mejores generaciones del vóley peruano. La actual jefa de equipo de Alianza Lima, logró el subcampeonato mundial juvenil en México 1981, conquistó conquistó el campeonato sudamericano de mayores en Caracas 1985, Montevideo 1987 y Curitiba 1989. Asimismo, alcanzó el tercer puesto en el Mundial de Checoslovaquia en 1986. Sin embargo, su mayor logro fue la hazaña con la selección en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 al lograr la medalla de plata, perdiendo el partido final contra la antigua URSS, con marcador de 3 a 2 (17-15 en el último set).

Posteriormente en el año 2006, inició su carrera política al ser elegida como congresista y trabajó en diversos programas sociales, lo que la llevó a ser reelegida para el periodo 2011-2016. A inicios del año 2014, fue acusada de querer beneficiar a una empresa privada de publicidad, Punto Visual, aprovechando su cargo y sus contactos en instituciones públicas. En febrero del mismo año, la Fiscalía de la Nación abre una investigación en su contra por presunto tráfico de influencias, pero finalmente la denuncia fue archivada, en mayo por el fiscal José Peláez Bardales, quien comentó que, al no encontrar responsabilidad de la congresista se decidió archivar el caso.

Finalmente, la nueva líder no solo tiene diversos logros en su palmarés como ex deportista, también es una experimentada profesional que integró el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Peruano y se desempeñó como gerente deportivo de voleibol en la Universidad de San Martín de Porres. La Liga Nacional iniciará el próximo 26 de noviembre donde podrá demostrar todas sus habilidades para lograr el sueño dorado.

