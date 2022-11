Sociedad de Medicina Intensiva considera que ya se inició la quinta ola de la COVID-19.

Esta mañana, la ministra de Salud, Kelly Portalatino realizó una visita inopinada al Hospital Hipólito Unanue en el distrito de El Agustino, donde aprovechó para declarar sobre una eventual quinta ola de contagios de la COVID-19 en el Perú.

La titular del Minsa estimó que esta nueva ola de casos se estaría produciendo de manera leve aproximadamente en la quincena de diciembre, en tanto, si se reporta un incremento exponencial escalaría a un nivel moderado a severo en los meses de marzo y abril del 2023.

Cabe señalar, que el aumento de casos de la COVID-19 se viene reportando desde hace algunas semanas. En Loreto y Moquegua el incremento se registra desde el mes de octubre. Sin embargo, para algunos especialistas la denominada quinta ola ya se habría iniciado, tal como señaló el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Carlos Lescano Alva, en entrevista con RPP Noticias.

“Ha aumentado la cantidad de casos. El porcentaje de positividad ha rebasado el 5 %, ya estamos en el inicio a la quinta ola”, aseveró.

En esa línea, estimó que este aumento de contagios tendría una duración entre uno y dos meses, tomando como evidencia la cuarta ola que se registró en los primeros meses del 2022. “Por la velocidad de incremento de contagios estamos hablando del inicio de la quinta ola a final de octubre”, puntualizó.

Bajas hospitalizaciones

El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva destacó que pese al incremento de casos positivos del coronavirus, este panorama no es el mismo en los casos de pacientes que requieren ser hospitalizados y agregó que las personas que están ingresando a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es a causa de otros motivos.

“En las hospitalizaciones el incremento es todavía muy pequeño. En cuidados intensivos prácticamente son casos aislados. Tenemos pacientes con prueba positiva de COVID, pero están en UCI por otra razón”, expresó.

Evalúan uso de mascarillas

Este miércoles en la sesión del Consejo de Ministros, el Minsa propondrá que el uso de las mascarillas vuelva a ser de uso obligatorio en espacios donde haya aglomeración de personas. Esto debido a la temporada navideña, que concentra gran cantidad de personas en centros comerciales.

“Incentivamos a que la gente use mascarilla en lugares de mucha aglomeración, no queremos que fallezcan adultos mayores con factores de riesgo. Invoco a adultos mayores con asma, con enfermedades pulmonares obstructivas, con hipertensión, a que continúen la tercera y cuarta dosis para prevenir el covid-19″, expresó la ministra Portalatino.

Por su parte, la gerente regional de Salud de La Libertad, Kerstyn Morote manifestó su apoyo a la propuesta del Minsa de evaluar que el uso de las mascarillas vuelva a ser de uso obligatorio en algunos espacios.

Al respecto, Lescano Alva expresó su conformidad con esta iniciativa y agregó que no usar mascarillas en lugares aglomerados representa un riesgo pues la enfermedad se propaga con mayor facilidad y recalcó que no es solo responsabilidad de las autoridades sino también recae sobre las personas.

“Quienes son personas vulnerables, no deberían exponerse ni verse expuestos por el entorno familiar, al contagio. Es decir, no deberían acudir a lugares donde no se tenga las medidas de bioseguridad para reducir al máximo el contagio y la familia que vive con ellos tampoco debería ser un elemento que lleve el virus a la casa y exponga a las personas vulnerables”, aseveró.

