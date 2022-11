La incertidumbre de los pacientes con ventiladores mecánicos ante la falta de empatía de la empresa proveedora

Asegurados denuncian que cambios de equipos perjudicarían la salud de los pacientes|VIDEO: Punto Final

Su vida solo depende de un ventilador respiratorio, sino “me muero” relata Rodrigo, uno de los hermanos gemelos. Hace algunos días, el Seguro Social de Salud (Essalud) anunció el cambio de proveedor en los respiradores mecánicos, por lo que la empresa a cargo es Expertta Salud SAC. No obstante, la representante de la compañía ha sido poca empática con las inquietudes de los asegurados, así lo demuestra un video.

Más de 30 personas dependen de este aparato, caso contrario su vida corre peligro. Sin embargo, la empresa contratada solo tiene una orden de compra de apenas una semana, según el programa Punto Final. La empresa Expertta realizó una reunión con los familiares de los 11 niños y 20 adultos, pero no tuvieron ninguna respuesta favorable.

“Mi respuesta no puede ser diferente (...) Y en este momento yo me debo desconectar, porque tengo una reunión a las 9:00 p. m. con un equipo de nosotros”, declaró Eliana Ruiz, representante de esta compañía.

En este sentido, una mamá le indicó el por qué no le iba a “responder” las preguntas, pero procedió a retirarse sin terminar de escuchar a las familias.

Asegurados denuncian cambios de equipos agravarían su situación. Foto: Punto Final

En la lucha

Thiago no tiene juguetes, el pequeño luchador vive entre gasas, medicamentos, entre otros artículos necesarios para su tratamiento. “A mí me llegó un correo diciendo que la empresa Clínica en Casa, que nos da todo el servicio ya no iba más”, declaró Catherine De la Cruz declara, madre de Thiago al dominical.

“Ellos piensan que se pueden llevar como un ropero. No entienden que estos ventiladores son la vida de nuestros hijos”, agregó De la Cruz conmovida.

Rodrigo y Nicolás son otros pacientes que siguen luchando por su vida. Los valientes gemelos sueñan convertirse en youtubers de videojuegos. Desde hace siete años los menores dependen de los ventiladores mecánicos.

Essalud Foto: Andina

“Esas máquinas son sus pulmones, si esa máquina ahora se apaga ‘me muero’ (interviene Rodrigo)”, cuenta María Diez, mamá de los gemelos.

María denuncia que EsSalud le ha indicado que la empresa “está cobrando menos”, pero esto no depende de lo económico, sino la vida de los luchadores gemelos. “EsSalud no piensa en los pacientes, solo en su economía. Sabes qué me voy a ahorrar unos cuantos soles y qué otros temas de fondo, pero a nosotros no nos importa”, agregó la progenitora.

Cuestionamientos

Los familiares no se sienten seguros con la empresa, dado que antes que salga la orden de compra de EsSalud, Expertta ya visitaba a los pacientes en sus viviendas. Entonces, empieza la interrogante, ¿por qué lo hacían si aún no habían ganado esta orden?

Correo de la comunicación del cambio de proveedor. Foto: Punto Final

“Nosotros no solo tenemos estos pacientes, sino también tenemos más de 100 pacientes hospitalizados con otras compañías. (…) No, nosotros no visitamos a los pacientes (antes que ganen)”, manifestó Camilo Buelvas, gerente de Expertta.

Asimismo, sus representantes precisan que cuenta con la experiencia para ser el nuevo proveedor. Además, reconocen que la primera comunicación con los asegurados no fue la correcta.

