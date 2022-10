‘Giselo’ entrega flotador a Gisela Valcárcel y afirma: “Solita se está hundiendo”. | El Gran Show.

Las ocurrencias de Edson Dávila en la segunda gala de ‘El Gran Show’ no podían faltar. El conductor de ‘América Hoy’ apareció en el show de Gisela Valcárcel vestido de gladiador y con un salvavidas en la cabeza, imitando los peinados de la ‘Señito’.

Tras su ingreso, el popular ‘Giselo’ no pudo evitar burlarse de la conductora de televisión por su mediático enfrentamiento con Magaly Medina, quien durante tres días estuvo hablando de su enemiga número uno de la televisión peruana.

Edson Dávila al ver a Gisela Valcárcel señaló en un primer momento que no pretendía quitarle sus comentados looks de las últimas semanas. “Ante todo no vaya a pensar que le estoy quitando los looks”, expresó.

Tras mencionar esta frase, el bailarín sorprendió a más de uno al quitarse el flotador de la cabeza para entregárselo a la ‘Señito’ y señalar lo siguiente: “Esto es para usted, un salvavidas porque solita se está hundiendo”.

La conductora de ‘El Gran Show’ no pudo evitar reírse de los comentarios de Edson Dávila y se animó a ponerse el salvavidas, no sin antes decir que no era la primera vez que ‘cargaba con un pato’.

Asimismo, luego de esta breve presentación de Edson Dávila en el set, procedió a retirarse para realizar otras actividades detrás de cámaras, no sin antes señalar que ante cualquier situación lo podían llamar.

Gisela no quiere responder a Magaly

A diferencia de otras ocasiones, Gisela Valcárcel dejó en claro que no iba a responder a Magaly Medina, pues aseguró que su programa no era un espacio para tocar temas personales, sino para entretener al público.

Asimismo, le pidió a sus participantes que tengan mucho respeto con la pista de baile, en clara referencia a los últimos escándalos de infidelidad que se han desarrollado ahí.

Deja sola a Giuliana Rengifo

En otro momento, cuando la cumbiambera Giuliana Rengifo señalaba que estaba cansada de los ataques que recibía en las redes sociales y la televisión, Gisela Valcárcel salió al frente para dejarle en claro que ella no la iba a defender.

“Es terrible sentirse atacados por todos, insultado, pero Giuliana hoy yo no te defenderé, ni a ti ni a ninguna persona que este aquí, porque considero que ninguna persona necesita defensa. Nuestra mejor defensa siempre debe de ser decir la verdad y expresarla con respeto es lo que promovemos aquí y lo que promuevo en mi casa”, coemntó.

