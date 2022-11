¿Alianza Lima retomó conversaciones con Paolo Guerrero para el 2023? La respuesta de José Bellina

El gerente deportivo de Alianza Lima dio detalles sobre estos jugadores, pretendidos anteriormente por el club- (Video: Movistar Deportes).

Alianza Lima no se duerme en sus laureles. A pesar de que han pasado tan solo un par de días desde que se proclamó campeón nacional tras voltear la serie a Melgar de Arequipa en la final de la Liga 1 2022, la directiva del club ya se encuentra planificando lo que será la campaña del próximo año. El armado del plantel es el tema principal y uno de los nombres que ha sonado para reforzar ha sido el de Paolo Guerrero, algo que José Bellina, director deportivo de la institución ‘blanquiazul’, ha aclarado.

“La última comunicación que tuvimos fue a mitad del año pasado, donde, como es de público conocimiento, tuvimos intenciones de que él pudiera venir. Después no hemos vuelto a hablar con él”, manifestó en una entrevista para el programa Zona Mixta de Movistar Deportes.

De la misma manera, dejó en claro que hay constantes diálogos entre el entorno del futbolista y el club, pero que no ha llegado a más. “Con Paolo siempre hay comunicación, entre el jugador, el club y el entorno, pero hoy por hoy no hemos vuelto a hablar con él hacia el futuro”, agregó.

Y es que Paolo Guerrero fue pretendido para firmar por Alianza Lima a mediados de este año. Luego de su última etapa de recuperación que llevó a cabo entre Estados Unidos y la Videna, parecía que el delantero veía la luz del túnel tras varios meses de baja. Incluso se voceó una posible convocatoria a la selección peruana para afrontar el repechaje Qatar 2022 ante Australia, pero el técnico de ese entonces, Ricardo Gareca, lo dejó fuera al no verlo en plenas condiciones futbolísticas, pues no contaba con el ritmo necesario para un partido de alta competencia.

Paolo Guerrero llevó una parte de su recuperación en la Videna. (Instagram Paolo Guerrero)

En esas semanas, el cuadro ‘íntimo’ mediante el propio Bellina confirmó su interés en repatriarlo, haciéndole llegar hasta dos ofertas. Sin embargo, la respuesta de parte del atacante nunca llegó y, más bien, optó por irse a Brasil para fichar por el Avaí FC.

Estancia en Avaí FC

La estadía del ‘Depredador’ en Avaí FC parecía ser la de su vuelta a la élite del Brasileirao, teniendo en cuenta que era un equipo que había ascendido a la máxima categoría. No obstante, en los partidos que jugó no mostró su mejor versión y falló varias ocasiones de gol. Pero eso no fue todo, ya que también volvió a sufrir problemas físicos, con lo cual los hinchas y la prensa brasileña fue cuestionando su contratación, sumado al hecho de que el mejor pagado del ‘León de la Isla’.

Al final, el artillero solo estuvo en cancha durante 427 minutos, repartidos en 10 encuentros. Asimismo, tampoco pudo marcar ni un gol ni tampoco asistir. Apenas recibió un par de tarjetas amarillas. Por ende y considerando que su contrato culmina a fin de este año, el peruano no seguiría en el club brasileño, que descendió.

Paolo Guerrero ha padecido durante su estancia en Avaí FC (Agencias)

Ahora, con las declaraciones de José Bellina, Guerrero podría buscar culminar su carrera en el Perú. A pesar de contar con Hernán Barcos y con una inminente renovación de contrato, la presencia de otro atacante de jerarquía aumentaría el nivel del plantel. En las próximas semanas podría haber novedades.

Opción de Carlos Zambrano

El dirigente ‘victoriano’ también se refirió a la chance de contar con Carlos Zambrano el 2023, aunque en este caso, reveló que el ‘Kaiser’ seguiría en Boca Juniors, algo que se venía rumoreando en Argentina desde hace algunas semanas. “La última información que tenemos de Carlos es que va a renovar con Boca. Es verdad que hablamos con él durante el año pasado, pero tenemos entendido que él todavía tiene intenciones de jugar afuera”, sostuvo.

En efecto, varios periodistas argentinos manifestaron que el zaguero nacional continuaría por más tiempo con la camiseta del conjunto ‘xeneize’, después de haber levantado su nivel y ser uno de los fijos para el técnico Hugo Ibarra en el once titular.

