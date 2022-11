Vacuna VPH en niñas y niños: la mejor forma para prevenir el cáncer de cuello uterino

Ministerio de Salud de Perú autorizó la aplicación de la vacuna VPH a varones de 9 a 13 años de edad. | Foto: Agencia Andina

La infección genital por el Virus del Papiloma Humano (VPH) es el causante del 99% de los casos de cáncer de cuello uterino a nivel global, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el caso de Perú, el cáncer cervicouterino es la “principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres”. Pero esta situación se puede prevenir y la mejor forma de tomar acción para combatir esta enfermedad es la vacunación contra el VPH. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) informó a, partir del año 2023, los varones de 9 a 13 años de edad también podrán acceder a la vacuna contra este virus.

El Virus del Papiloma Humano es una enfermedad que se transmite por la vía sexual y es más común de lo que parece. La OMS ha afirmado que más de 660 millones de personas en el mundo, sin importar el sexo, están infectadas con este virus en cualquiera de sus variantes y 4 de cada 5 personas que tengan una vida sexual activa contraerán VPH.

El virus del papiloma humano tiene más de 100 subtipos, sin embargo, cuatro de ellos son los que están más vinculados al tema oncológico: VPH 6, 11, 16 y 18. Pero estos no guardan relación solo con la generación de cáncer de cuello uterino, sino también con el cáncer de ano, pene y vulva, según explicó el médico oncólogo Juan Carlos Semamé a Infobae.

“El papiloma es un virus que está normalmente ubicado en la zona genital, tanto de varones y mujeres. Al realizar los exámenes correspondientes se procede con la identificación del serotipo, que es lo que nos va a decir si el paciente infectado con virus humanos tiene una alta probabilidad de ser diagnosticado con cáncer o de producir un cáncer más adelante”, dijo.

De acuerdo al médico, la permanencia de estos virus en el organismo generan cambios en el tejido del cuello uterino que puede ser detectado cinco o diez años antes de producirse las células cancerígenas. “Ese cambio puede empezar a generar un cáncer que nosotros llamamos NIC: neoplasia intraepitelial cervical. Todo eso se puede ver por el medio del papanicolao. Por eso es importante que se realicen estos exámenes”, dijo.

Vacuna VPH: el primer nivel de prevención

La prevención inicia por los menores. La ginecóloga Fiorella Hermoza señaló a Infobae que la razón por la cual se prefiere vacunar a este grupo etario [9 a 13 años] contra la VPH es porque existen muchos estudios científicos que afirman que las personas que reciben esta inmunización por lo menos 10 años antes de iniciar su vida sexual tienen menos riesgo de desarrollar esta enfermedad y un posible cuadro de cáncer.

“Ahora las relaciones sexuales tienen un inicio en edades más tempranas. Por eso se hace hincapié en que empiecen la vacunación desde los nueve años, para que diez años después tengan una protección realmente completa y disminuye el riesgo de esta infección”, recalcó.

Niños entre 9 y 13 años serán vacunados contra el VPH

La especialista aseguró que las mujeres son más propensas a infectarse con este virus, sin embargo, es necesario incluir a los hombres en la vacunación contra la VPH porque son ellos los portadores y, en la mayoría de situaciones, no presentan síntomas de esta enfermedad. “Es por esta razón que es mejor que tengan la prevención en niñas y niños, porque son portadores y también pueden tener algunas patologías como cáncer de orofaringe, ano y pene principalmente”, aseveró.

El Minsa ha establecido que, a partir del año siguiente, los menores de entre 9 a 13 años los que pueden acceder de forma gratuita a la vacuna contra la VPH. Según Hermoza, esta decisión se debe a que la protección es mayor mientras menos probabilidad tengan los pacientes de haber iniciado su vida sexual, pues, de caso contrario, podrían estar ya infectados con VPH. En una situación en la cual el paciente a vacunar haya iniciado su vida sexual, se corre el riesgo de que la vacuna no sea completamente efectiva. No obstante, cabe recordar que esto no significa que no vaya a ofrecer protección.

Actualmente, el sector privado ofrece la venta de la vacuna contra el VPH para mujeres de 9 a 13 años. Al respecto, la experta en ginecología mencionó que esta, al ser aplicada después de esta edad sí ofrece una protección ante el virus, pero tiene una eficacia menor. “Lo ideal es hacerlo dentro del periodo vacunación que es la adolescencia”, acotó.

Uno de los mitos más comunes sobre la vacunación contra los virus del papiloma humano en niñas y adolescentes indica que solo las menores que han iniciado su vida sexual pueden ser inmunizadas. La Fiorella Hermoza descartó esta afirmación y resaltó que todas las personas de sexo femenino pueden acceder a esta vacuna. Las mujeres pueden ser vacunadas hasta los 42 años y los hombres hasta los 26.

Eficacia de la vacunación contra el VPH

El Programa de Investigación en Epidemiología del Cáncer, Unidad de Infecciones y Cáncer (UNIC), de España, revisó los resultados de los ensayos clínicos de fase II y III en las vacunas tetravalente y bivalente contra el VPH, los cuales demostraron un alto nivel de eficacia, seguridad e inmunogenicidad en las infecciones causadas por el virus y lesiones precancerosas. Sobre todo, “si se administran en adolescentes antes de la exposición al virus”.

El programa también incluyó a 4 mil 65 hombres de 18 países de 16 a 26 años. Los resultados de los ensayos clínicos evidenciaron un alto nivel de seguridad y eficacia a los hombres que se aplicaron las dosis de la vacuna contra la VPH.

En las personas de sexo masculino que no presentaban lesiones de VPH y recibieron las tres vacunas se registró una eficacia para prevenir lesiones genitales vinculadas a los genotipos de la vacuna, esta asciende a 90,4%, mientras que la eficacia para prevenir lesiones persistentes de VPH de los tipos 6, 11, 16 y 18 asciende del 85%.

Presupuesto y gasto en VPH es mínimo

Actualmente, la vacuna contra el virus del papiloma humano es aplicada gratuitamente por el Estado peruano. Por ello, es importante que las autoridades correspondientes enfoquen sus esfuerzos en fortalecer esta vacunación a nivel nacional y la difusión de campañas de concientización sobre la importancia de esta. Sin embargo, el presupuesto destinado a la vacunación contra el VPH y su ejecución disminuyó en 2022.

Según El Comercio, desde el año 2018 hasta el año 2021 se registró un incremento en el presupuesto otorgado a la vacunación contra la VPH. Sobre todo, en el año 2020 y 2021, donde se destinó más de 30 millones de soles para esta causa. Pero en el año 2022 esta cifra tuvo una caída considerable. De 32 mil 872 soles millones de soles disminuyó a 26 mil 813 soles.

El informe también revela que hasta el año 2020 se ejecutó hasta en un 99% el presupuesto destinado a la vacuna VPH. Sin embargo, en 2022 apenas se empleó el 25% de este. De más de 26 millones de soles, apenas se ejecutó 6 millones a favor de la vacunación. Esta es la cifra más baja de gasto en los últimos 5 años.

¿Cómo accedo a la vacuna VPH?

La vacuna contra el virus del papiloma humano es gratuita en Perú y hasta este año está destinada a menores mujeres de 9 a 13 años de edad. Para solicitar la vacuna solo debe acercarse al establecimiento de salud del Minsa más cercano. Para más información sobre la vacuna VPH puede comunicarse con la línea 113 del Ministerio de Salud.

SEGUIR LEYENDO