Pablo Lavandeira dedicó título de Liga 1 con Alianza Lima a José Bellina: “Confió en mí y el club está así por él”

El volante nacionalizado peruano lloró en entrevista post partido con Alianza Lima. (Video: GOLPERU).

Alianza Lima se impuso en condición de local a Melgar de Arequipa en un duelo correspondiente a la final vuelta de la Liga 1 2022. De esta manera, el conjunto ‘blanquiazul’ se proclamó campeón nacional y, mucho de este mérito, es por la labor de Pablo Lavandeira, quien fue la gran figura de este encuentro con una asistencia y un gol. En ese sentido, el volante se pronunció al término de este partido y, muy emocionado, le dedicó este éxito a José Bellina, director deportivo del club ‘íntimo’.

Antes de ello, el futbolista se mostró conmovido por este ansiado logro y, cuando fue abordado por la reportera de GOLPERU, Ana Lucía Rodríguez, admitió no tener palabras para expresar sus sensaciones, aunque cuando se recompuso un poco, recordó cuando sus compañeros de equipo le dijeron que iba a alzar este trofeo. “Imposible poder explicarte Analú, imposible. Son tantas cosas, tanto esfuerzo. Mi primer título y con todo lo que me costó. Cuando llegué mis compañeros me dijeron que me iban a sacar campeón y hoy les agradezco en el alma. Que los disfrute toda la gente de Alianza por todos los rincones del país”, fueron sus primeras palabras.

En eso, mencionó a sus familiares que se encuentran en su tierra natal, así como los que viven con él en Lima. “Mi familia en Uruguay que siempre me ha apoyado, la que está acá. Todos los que me han ayudado a llegar acá”, dijo.

Elogios a José Bellina

Y cuando enumeró a todas las personas que se le venían a la mente en medio de su agradecimiento, no dejó de lado a un personaje que podría sorprender a más de uno, y es el de José Bellina, director deportivo del club, de quien tuvo unas reconocidas palabras. “Pero me falta agradecer a una persona muy importante, que si yo estoy acá es porque él confió en mí. Porque más allá de todas las dudas que había, de dónde venía, dónde había jugado, él confió en mi profesionalismo y es José Bellina. Agradecerle y dedicarle esto porque si el club está como está hoy deportivamente es todo de José”, sostuvo.

Para finalizar, también le dedicó esta hazaña a su abuela fallecida. “Gracias a todos, y a mi familia los amo. A Dios y a mi abuela en el cielo, sé que lo está disfrutando, que es para ella”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO