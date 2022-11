Lesly Castillo asegura que no ganó las elecciones en el distrito de Arequipa por el machismo

Lesly Castillo, quien este año postuló para la alcaldía del distrito de Sabandía en Arequipa, habló sobre su intento de ser alcaldesa. Como se recuerda, la figura de TV perdió las últimas elecciones. La joven asegura que fue a causa del machismo.

La figura de televisión vive en Arequipa hace siete años y este 2022 sorprendió con su candidatura. En una entrevista con Daisy Córdova en “Hablemos de Belleza”, Lesly Castillo se refirió a esta experiencia. Asimismo, indicó que se centró en poder apoyar a las mujeres de su distrito, con talleres para que sean emprendedoras, importándole también el desarrollo de los niños.

“Fue una bonita experiencia, por poquísimo, por ciento veinte votos me ganaron, quedé en segundo lugar, pero me quedo esa experiencia tan bonita. La campaña fue muy fuerte, hay que ser muy “macha” no cualquiera se anima a hacer política, yo me anime porque siempre me gusto hacer ayuda social y dije por qué no, me sentí con la capacidad, te tiene que nacer del corazón hacer cosas y entrar a hacer cosas buenas, no entrar a robar, uno entra al distrito para apoyarlo”, indicó Castillo.

Lesly señaló que se quedó con muchas ganas de dedicarse a trabajar de la mano con los vecinos del distrito. Sin embargo, recalcó que le queda claro que no logró la victoria a causa del machismo que existe en la región.

“Hay mucho machismo, ustedes saben, en provincia es peor, el machismo es muy fuerte. Estamos en una sociedad en la que decimos que hay igualdad de género, cuando yo siento que no hay igualdad de género porque los hombres no permiten que las mujeres seamos alcaldesas”, explicó.

Lesly Castillo está felizmente casada con minero

En otro momento, Lesly Castillo se refirió a la relación amorosa que tiene con el minero arequipeño Alberto Mota, con quien tiene ocho años de relación y tres años de matrimonio. Desde aquel momento, la posición económica de la animadora cambió por completo. Su matrimonio tuvo un costo de casi de medio millón de soles y para los cumpleaños de sus hijas, la pareja hace fiestas donde no escatiman en gastos.

“Lo conozco hace 8 años, nos presentó una amiga, se convirtió en mi mejor amigo, yo era de Lima, él de Arequipa, él iba y venía, era mi amigo, yo siempre le decía soy del mundo de la televisión, no creo que quieras una chica como yo. Nos enamoramos y el día de hoy tenemos dos lindas hijas, llevamos un matrimonio súper feliz, no peleamos. No es fácil mantener un matrimonio y mucho menos que un artista se case y sea feliz, mayormente todo es pantalla, apariencia”, indicó en el progreama de Willax TV, espacio que se transmite todos los domingos al mediodía.

