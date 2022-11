Lorena Álvarez se sometió a una histerectomía: “Era necesario que me retiren el útero”

Lorena Álvarez revela que le sacaron el útero. La periodista agradeció el apoyo y cariño del público. Instagram

Lorena Álvarez utilizó sus redes sociales para dar a conocer que le extirparon el útero. Este domingo 13 de noviembre la conductora de Latina Noticias contó a sus miles de seguidores que se sometió a una histerectomía para evitar mayores complicaciones en su salud, debido a la endometriosis que padecía hace varios años.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la periodista comenzó agradeciendo las muestras de cariño que viene recibiendo por parte de sus seres queridos y fanáticos. Asimismo, confesó que esta intervención ya estaba programada desde hace varias semanas y que solo pocas personas sabían de ello, pues quiso mantenerlo en reserva hasta que se opere.

En las imágenes, se le puede ver ya en recuperación en una habitación del centro de salud donde fue operada. Además, Lorena Álvarez se tomó varias segundos para explicar el motivo por el cual tuvo que pasar por esta cirugía.

“Bueno, les cuento un poco en corto, me han hecho una histerectomía, me han sacado el útero, nadie planea a los 38 años que le saquen el útero, pero es lo que me tocó porque tengo un cuadro de endometriosis avanzado y comprometía no solo mi útero, sino otros órganos. Era necesario retirarlo para sentirme un poco mejor”, precisó.

En otro momento, señaló que no todas las mujeres con endometriosis se les tiene que sacar el putero. “No tengan miedo, no es en todos los casos de endometriosis que te retiran el útero (...) Muchas mujeres se dan cuenta que tienen endometriosis cuando quieren ser mamás porque en algunos casos genera infertilidad, no fue mi caso, para mí salir embarazada fue muy fácil”.

Finalmente, Lorena Álvarez reveló que nunca imaginó que su enfermedad desencadenaría es la extirpación de su órganos, pues cuando fue diagnosticada no le recetaron algún medicamento o tratamiento que pueda ayudarla a sobrellevar esta afectación.

“Yo me enteré por un endometrioma que tuve hace muchos años, pero que quedó ahí y resultó que ahí no quedaba la cosa. Lamentablemente fui mal diagnosticada y no recibí tratamiento muchísimos años. En mi caso comprometía el útero de una manera que era necesario retirarlo. La endometriosis cura no tiene y tampoco se sabe qué la causa, así que necesitamos aprender mucho”, sentenció.

Lorena Álvarez se sometió a una histerectomía. (Instagram)

¿Qué es la endometriosis?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la endometriosis tiene un proceso de “evolución imprevisible”, y representa una enfermedad que afecta al 10 % (190 millones) de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo.

Por información de la OMS se sabe que es una afección crónica que se caracteriza por el crecimiento de un tejido que se sitúa fuera del útero, y puede asentarse en cualquier lugar del abdomen, provocando malestares asociados al dolor y la infertilidad.

¿Qué es una histerectomía?

según la organización estadounidense Stanford Medicine Children’s Health, consiste en la extirpación quirúrgica, total o en parte, del útero y también de otros órganos. “La histerectomía total consiste en la extirpación del útero completo, incluido el fundus (parte del útero localizada por encima de las aberturas de las trompas de Falopio) y el cuello uterino, pero no los ovarios. Este es el tipo más común de histerectomía”, se lee en su página.

