El efecto Bad Bunny en Lima: “bus parrandero” de los fans se hace viral en Tiktok

La escena se hizo viral en Tiktok. Jóvenes mostraron cómo se divierten en el transporte público de Perú.

¿Y cómo es el transporte público en tu país? Una divertida escena se robó la atención de los usuarios en Tiktok. La grabación que se hizo viral en Internet deja ver cómo un grupo de pasajeros se apoderaron de un bus en plena madrugada, convirtiendo el vehículo en una discoteca. Quien se encargó de dar el verdadero contexto de celebración fue el conductor, ambientando el interior con una luz led y poniendo en el reproductor los temas de moda entre los peruanos.

La tiktoker que mostró el video en la plataforma logró registrar cuando todos entonaron a una sola voz la canción “Efecto” de Bad Bunny, uno de los artistas urbanos más importantes de los últimos años y que se presentará en Lima este 13 y 14 de noviembre como parte del World’s Hottest Tour.

El impacto de la música de Bad Bunny quedó expuesto una vez más en Lima. ¡La escena se hizo viral en Tiktok!

El ‘conejo malo’ logró obtener el ‘sold out’ para las dos fechas programadas. Previo a su llegada, se informó que la banda Tourista se encargará de abrir los shows en Lima.

Los pasajeros cantaban como si estuvieran en un concierto. Una de ellos, quien se disponía a bajar en el paradero, se contagió de la energía de sus acompañantes, y no dudó en soltar unos pasos de baile. Incluso, se despidieron de ella entre risas y aplausos, aparentemente una señal de que disfrutaron de su compañía durante el trayecto. El clip sumó más de un millón de “me gusta”.

Bad Bunny durante su concierto en el Hard Rock Stadium, el 12 de agosto de 2022, en Miami Gardens, Florida. Bad Bunny es el artista más nominado a los Latin Grammy tras recibir 10 menciones incluyendo álbum y grabación del año. (Foto AP/Lynne Sladky)

Esta no fue la única canción. Los jóvenes también elevaron sus voces para cantar el BZRP Music Sessions #52, una colaboración entre el productor Bizarrap y Quevedo, que también es conocida como “Quédate”. Hasta el momento ya superaron los 60 mil “me gusta”.

El ‘featuring’ del productor con el artista español superó las 358 millones de reproducciones y es una de las canciones más escuchadas por los peruanos en Spotify.

Bizarrap y Quevedo

¿Por qué no habían adultos en el bus?

Algo que llamó la atención a los usuarios de Tiktok es que no notaron la presencia de adultos en el “bus parrandero”. La tiktoker que publicó precisó que los pasajeros, que no se conocían, subieron al vehículo luego de salir del evento “Un millón más na 2022″, por lo que la mayoría, o todos, no superaban los 30 años.

Otros se hicieron presentes en la sección de comentarios para consultar qué ruta habían tomado. Uno de los usuarios respondió, indicando que se trataría de una unidad de la ruta A de la empresa VIPUSA, que recorre la Panamericana y Evitamiento.

Aquellos peruanos que no se encuentran viviendo en el país escribieron que ese tipo de momentos son los que más extrañan y que les gustaría volver a vivir.

Seguir leyendo