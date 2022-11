Colegio de Odontológico del Perú declara persona no grata a la congresista Susel Paredes. Foto: Andina

El Colegio Odontológico del Perú se pronunció sobre las declaraciones que brindó la congresista de la bancada Integridad y Desarrollo, Susel Paredes. En este sentido, rechazó y lamentó las palabras que tuvo ante una moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

A través de un comunicado, indicaron que lamentan esta comparación. Asimismo, le recordaron que existen seis odontólogos que se desempeñan como legisladores.

“Este comentario desprecia y denigra nuestra profesión, al no tomar en cuenta que existen notables cirujano dentistas que ocupan importantes cargos en la administración pública y poderes del estado”, se precisa en la misiva

Ante ello, decidieron declarar una persona no grata para la institución por “ofender a los cirujanos dentistas”. Culminan su comunicado haciendo de conocimiento al presidente del Congreso, José Williams Zapata.

¿Qué dijo la legisladora?

Esta tarde, en una conferencia de prensa, la congresista Paredes fue consultada el motivo del por qué no firmó la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Es así como, menciona que “soy abogada, si fuese dentista lo firmaría”. Esta frase ha generado controversia a los odontólogos.

Hasta el momento, la parlamentaria no se ha pronunciado tras este comunicado que califican como una “ofensa”.

Susel Paredes indicó que la intención de moción de vacancia contra Pedro Castillo, por parte de López Aliaga, “tal vez no tenga los votos” necesarios. (Congreso)

‘Toma de Lima’

El día de hoy, 10 de noviembre, se desarrolló la marcha a favor del presidente Pedro Castillo. Desde ayer, se notificó que las labores presenciales del Congreso de la República se suspendieron por posibles actos de violencia.

Por su parte, la legisladora manifestó que no tiene miedo a las manifestaciones. “Yo soy sanmarquina, he sido sanmarquina en los 80, he dado examen con bombas lacrimógenas. ¿Usted cree que me va a asustar una marcha? Ya pues tiren la bomba y yo sigo trabajando”, sostuvo.

La congresista también hizo hincapié en que prioricen el adelanto de elecciones. Cabe precisar que, la presentación de la moción de vacancia promovida por colega Edward Málaga aún no lo ha firmado.

Marcha de la Toma de Lima avanza en el Centro de Lima

“Mi propuesta es modificar la Constitución incluyendo una cuarta disposición transitoria especial que recorta el mandato. El Congreso no convoca a elecciones, sino el presidente. La Constitución da el marco y el presidente y los órganos electorales el cronograma”, declaró a RPP.

