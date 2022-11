Alondra García Miró quiere retomar la actuación y afirma que ya puede hacer escenas de besos

Alondra García Miró habló sin tapujos sobre Paolo Guerrero, Doña Peta y sus supuestos pretendientes. | Amor y Fuego.

Desde que terminó su relación con Paolo Guerrero, Alondra García Miró se encuentra enfocada en su trabajo al 100 %, por lo que ahora no tiene problemas en responder a las consultas de los periodistas, quienes no han dudado en preguntarle sobre si retomará su carrera como actriz de telenovelas.

En una entrevista con Trome, la ‘ojiverde’ se refirió por primera vez a las supuestas prohibiciones que le puso el futbolista cuando retomaron su relación sentimental luego de haber estado separados durante casi tres años.

Como se recuerda, durante el tiempo que Alondra García Miró estuvo alejada de Paolo Guerrero, fue la protagonista de una telenovela que se emitió por América Televisión, donde tuvo escena de besos con el actor Pablo Heredia.

Tras su buen desempeño, la productora quiso realizar una segunda entrega de este telenovela, pero se dio a conocer que la modelo desistió de aceptar la propuesta debido a que al deportista no le gustaba que protagonice escenas de besos con sus compañeros de trabajo.

“Bien, super bien, contenta, trabajando un montón. Bastante enfocada en mi trabajo y tranquila. Viajando también, lindo. Enfocada en el trabajo, en viajar, con mis proyectos”, fue lo primero que dijo.

Asimismo, cuando le consultaron si ahora ya no tiene problemas en hacer escenas de besos señaló que efectivamente los podría hacer con total normalidad. “Ja, ja, ja, ya no, ningún problema. Ja, ja, ja”, dijo.

En ese mismo sentido, Alondra García Miró no quiso aclarar si dicho rumor era cierto, pues ese tema en estos momentos de su vida no tienen importancia. “No voy a hablar del tema, no viene al caso, pero estoy muy bien y eso importa”, precisó.

De otro lado, la ‘ojiverde’ descartó tener algún proyecto en Televisa y que por el momento se encuentra enfocada en los trabajos que tiene aquí en el Perú, pero no descartó ingresar a dicha casa televisiva más adelante.

“Lo he pensando, pero ahorita tengo proyectos acá en el Perú y por ahora estoy enfocada en eso, pero quién sabe más adelante. Me encantaría”, fue la respuesta que dio la modelo.

Paolo Guerrero dejó de seguir a Alondra García Miró. (Instagram)

Alondra García Miró olvidó a Paolo Guerrero

Rodrigo González señaló que Alondra García Miró ya habría olvidado de manera definitiva a Paolo Guerrero, pues ya estaría saliendo con otra persona y esta información se la dio una de sus seguidores mediante las redes sociales.

Yo les voy a contar algo que me ha contado una ‘rodriguista’ directamente desde Miami, directamente desde el mall de Bal Harbour”, reveló el popular ‘Peluchín’. “La ha visto pasar, la vio caminando, una ‘rodriguista’ que estaba por ahí haciendo sus compras”, acotó.

“Una ‘rodriguista’ que la ha visto pasar así caminando, tipo abrazado, del brazo, mirando tiendas en un centro comercial de Miami. Él, al lado de ella, tenía acento español”, indicó.

SEGUIR LEYENDO