Paolo Guerrero explota contra usuaria que le aconsejó que se retire del fútbol y discuten en redes

Paolo Guerrero discute con usuaria. (Instagram)

¡Se molestó! Paolo Guerrero no soportó que una usuaria de su cuenta oficial de Instagram le sugiriera que ya es hora de que se retire del fútbol. Y es que, el futbolista se encuentra jugando en el Club Avaí, el cual descendió a la segunda división de Brasil estando cerca a la final del torneo. Esto le ha costado múltiples críticas al peruano y muchos han pedido que se retire del equipo.

Aunque, en un inicio hizo caso omiso a los ataques, al aparecer el popular ‘Depredador’ llegó a su límite y mantuvo una acalorada discusión con una cibernauta en los últimos días. Todo comenzó cuando una de sus seguidoras le escribió: “Creo que llegó la hora de la retirada querido Paolo. Es mejor retirarse en un momento de tu vida donde estés bien que retirarte en un momento donde no des lo mejor de ti. Lo digo de buen corazón y con buena vibra”.

Ante ello, Paolo Guerrero no hizo esperar su respuesta y dejó entrever que no todas las personas están calificadas para comentar sobre el fútbol. “Ahora resulta que tú juegas fútbol también. Hay cada persona en el mundo. No queda otra que tener paciencia con las personas. Triste pero real”.

Paolo Guerrero. (Instagram)

La internauta no se quedó callada y defendió su posición argumentando que los años no pasan en vano. Esto en clara referencia a la edad del seleccionado peruano, quien el 01 de enero cumplirá 39 años, y tiene una fuerte lesión en su rodilla que viene perjudicándolo desde hace tiempo.

“Pero por qué estás diciendo, ¿los años? ¿Qué tienen que ver los años? Acepto que digas lo de mi rodilla, pero los años no tienen nada que ver. Por eso, hay personas que juzgan sin saber, comentan sin saber, entonces cuando una persona no sabe lo que está pasando es mejor quedarse callado, antes de hacer un comentario poco inteligente”, contestó Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero. (Instagram)

“Digo los años porque las personas no somos las mismas cuando tenemos 20 o cuando tenemos treinta y pico. Yo le digo a mi hijo ‘los jugadores tienen su temporada y su tiempo’, así es y no me digas que no porque sabes que estoy en lo correcto y los años sí tienen que ver mucho en el rendimiento de un jugador. Un chico de treinta y pico no te rinde igual que uno de 20 y más aún cuando ya hay algún tipo de lesión y no es que te juzgue y comente sin saber y no es que no sepa, a mi me basta solo con mirar y ver lo q está pasando, que las personas ya no son las mismas (eso no te quita lo bueno que has sido, lo que siempre dejaste en la cancha por tu selección o por el equipo que jugaste) y si te molesta mi comentario poco inteligente allá tu por sentir que mi opinión no sea inteligente como lo eres tú, pero así es la vida hay que saber sobrellevar todo y aceptar cuando las cosas pasan por algo y sí, te deseo lo mejor y buenas vibras para todo lo que te falta de trayectoria. Gracias y bendiciones para ti también. Éxitos”, le respondió la usuaria identificada como Fiorella Farfán.

Paolo Guerrero. (Instagram)

“Pero tú habla por ti, no hables por mi. Si tú te sientes mal eres tú, pero tú ni sabes mi vida, ¿cómo puedes hablar de mi? Tú estás hablando esto por qué escuchas hablar a ciertas personas sin propiedad que la edad, pero una persona que se cuida y se prepara bien, rinde igual o mejor que un joven de 20 años. Ya estuve en pre temporadas fuertes donde los jóvenes de 20 no conseguían aguantar el ritmo de entrenamiento de los profesionales, entonces no discutas con alguien que está en la profesión, por eso te digo para hablar tienes que tener contundencia en lo que dices, si no es mejor no opinar. Es mi consejo, hasta de un conejo. Tómalo de la mejor manera y positivamente. Saludos que dios te bendiga”, fueron las últimas palabras de Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero. (Instagram)

