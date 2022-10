Alondra García Miró responde a ‘Amor y Fuego’ por imágenes con Doña Peta: “No se ajustan a la realidad”

Alondra García Miró disconforme con informe de 'Amor y Fuego'. (Instagram)

Alondra García Miró al parecer quiere cortar todo tipo de conexión con Paolo Guerrero, pues tras estar durante varios meses en total silencio, decidió responder a las imágenes que venía promocionando el programa ‘Amor y Fuego’, donde aparece bailando alegremente en una reunión en la que también estaba Doña Peta.

“Hoy en ‘Amor y Fuego’ Alondra se ríe del nuevo amor de Paolo, pero se jaranea con Doña Peta y su familia”, dice la voz en off del magazine de Willax Televisión mientras aparece la modelo cerca de su exsuegra.

Al conocer que este video se publicaría pronto, Alondra García Miró no dudó en ir hasta el mismo perfil de Instagram de ‘Amor y Fuego’ para dejar un extenso comentario aclarando que dichas imágenes no son recientes, sino que fueron registradas hace algún tiempo atrás.

“¡Hola, chicos! Rara vez hago comentarios sobre las notas que sacan sobre mí y mis temas personales porque sé que es parte de su trabajo, pero solo pido que las notas o vídeos se ajusten a la realidad y a los tiempos en que pasan”, escribió en un primer momento.

Asimismo, debido a que este video pertenecía a un adelanto de la nota original, la modelo pidió que se haga esta aclaración en su edición para así evitar los malos entendidos o las especulaciones, especialmente cuando Paolo Guerrero se encuentra al lado de Ana Paula Consorte.

“He visto que, en los avances del programa, están anunciando una nota donde difunden un evento que no es de ahora, es bastante antiguo y amerita aclararlo para que no se preste a especulaciones y mucho menos a malos entendido. ¡Aprovecho para agradecer el cariño y la atención que de alguna u otra forma me muestran!”, sentenció.

Alondra García Miró le responde a 'Amor y Fuego'. (Instagram)

¿Cómo reaccionó Alondra cuando le preguntaron por Ana Paula?

Un reportero de ‘Amor y Fuego’ abordó a Alondra García Miró y no dudó en preguntarle por la brasileña Ana Paula Consorte. La modelo lejos de molestarle solo atinó a sonreír, especialmente cuando le dijeron si creía que la joven le traía mala suerte a su expareja.

“¿Tú crees que Paolo tenga mala suerte con Ana Paula ahora que se para lesionando?”, le preguntaron. Además, en otro momento la influencer pidió que le hagan otro tipo de consultas. “Pregúntenme otra cosa”, añadió.

¿Cuándo terminaron Paolo y Alondra?

Desde que Alondra García Miró fue captada saliendo de viaje totalmente sola, muchos especularon que su relación con Paolo Guerrero había llegado a su fin. Sin embargo, dicha información no se pudo confirmar hasta unas semanas después, cuando Ana Paula Consorte hizo oficial su romance con el futbolista.

Cabe mencionar que ambos la pareja era muy reservada con su relación, siempre eran vistos juntos, pero se sabía que ambos tenían problemas debido a que la modelo habría querido un compromiso más serio con el jugador, mientras que él todavía no quería dar ese paso.

SEGUIR LEYENDO