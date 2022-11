Ayacucho FC recurría al TAS para salvarse del descenso en caso pierda la revalidación de Liga 1

Su presidente mencionó que apelarán al TAS para buscar salvarse del descenso.

Ayacucho FC y Unión Comercio están disputando la revalidación de la Liga 1. En el partido de ida, los ‘zorros’ perdieron 3-0 en Tarapoto. Sin embargo, a falta del partido de vuelta, el presidente del club Rolando Bellido, advirtió que si no consiguen revertir la serie recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Ayacucho FC pasó de disputar la Copa Sudamericana ante rivales importantes como Sao Paulo o Jorge Wilstermann a tener que defender su puesto en la Liga 1 ante Unión Comercio en la revalidación. El pasado domingo 6 de noviembre se jugó el primer partido, en donde salió ganador el ‘poderoso de Alto Mayo’ en Moyobamba y prácticamente sentenció la llave.

Es por ello que, el presidente Rolando Bellido cuestionó las resoluciones de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana en relación a la situación legal de Sport Boys: “Nosotros no debemos estar en esta altura. El partido por la revalidación no ha sido definido en el aspecto formal y legal. Hay varios vacíos”. Dando una crítica a la organización del torneo peruano por no dejar claro temas que faltaban por resolver.

Además, añadió que quien debería estar disputando esta instancia es Sport Boys por la resta de puntos que se debió aplicar: “La tabla final de posiciones debe quedar de forma definitiva porque hay vacíos, como en el caso Sport Boys. Vengo a averiguar esos temas y a profundizar. Estoy tratando de hacer seguimiento de unos documentos que nosotros estamos presentando nuestro reclamo porque no nos compete estar jugando a este nivel”.

Por último, el mandamás de los ‘zorros’ finalizó su intervención luego de ser consultado por la posibilidad de recurrir al TAS: “El diálogo es importante, tener al menos la convicción de que las cosas están transparentes y ahí no hay problema. Lo más importante es que todo esté saneado, claro, si hay algunos vacíos tendremos la razón para ir a apelar”.

La campaña 2022 de los ‘libertadores’ ha sido irregular. Los dirigidos por Édgar Ospina pasaron por una racha de 24 encuentros sin conocer la victoria, hecho que los perjudicó y los dejó en el fondo de la tabla. Ni con la llegada de ‘Peinadito’ pudieron revertir la situación y han llegado a la estancia de depender de un juego para poder salvarse del descenso.

Los 'zorros' cayeron 3-0 ante el 'poderoso de altomayo' y buscarán el domingo revertir la situación.

¿Cuándo jugarán la vuelta?

Tras la victoria de Unión Comercio 3-0 sobre Ayacucho FC en el estadio Carlos Vidaurre García con goles de Álvaro Medrano, con un doblete, y Kelvin Sánchez, los ‘zorros’ tendrían que ganar por 4 goles a más para poder lograr mantenerse en la Primera División y no descender a la Liga 2. Tienen la ventaja de jugar la revancha en altura. El encuentro se disputará el domingo 13 de noviembre a las 15:00 horas y en el Ciudad de Cumana.

