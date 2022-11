Nuevo secretario general del Minsa operará más de S/33 millones en el sector

Ministerio de Salud.

El actual secretario general del Ministerio de Salud (Minsa), Loly Herrera Lavado, enfrenta serios cuestionamientos debido a su papel como abogado de la madre de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas.

El funcionario, antes gerente general del Gobierno Regional de Junín en la segunda gestión de Cerrón (sentenciado por delitos contra la administración pública), fue designado en la cartera por la ministra de Salud, Kelly Portalatino, el último martes ocho de octubre.

El cargo que ostenta Herrera Lavado le permite operar una suma de 33 895 millones de soles, monto que corresponde a la ejecución del presupuesto del sector. Asimismo, podrá manejar la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, que evalúa los próximos proyectos de la institución; y la Oficina General de Administración, que tiene bajo su cargo las compras y los gastos de la Tesorería del Minsa,

El funcionario cerronista inició los trámites de su nombramiento pocos días después de la designación de Portalatino Ávalos, congresista de la bancada oficialista Perú Libre y exsecretaria en la región Áncash del partido, según un informe del diario El Comercio.

En este escenario, a partir del jueves tres de noviembre, pudo conocerse que Herrera ya frecuentaba las instalaciones del Ministerio de Salud para gestionar su próximo cargo. Además, según fuentes del citado medio, este ya ingresaba directamente a las oficinas de la titular del Minsa sin registro alguno en la sede.

Por otro lado, el representante legal de la familia Cerrón Rojas también pidió al encargado de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos una nómina con los datos de los asesores del sector salud, entre estos detalles, los sueldos que el grupo recibía mensualmente; según el citado reporte periodístico.

En este contexto, se acusó al actual secretario general del Minsa “presionar” a dicha oficina para que esta realizara un informe a su favor y se aprobara su designación. Poco después, Segundo Regalado Gamonal, el director de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la cartera en ese momento, fue destituido y en su lugar se colocó a Clodoaldo Pumacahua. Esta gestión se formalizó mediante una resolución ministerial firmada por la ministra de salud.

Regalado Gamonal envió, el mismo día de su nombramiento, un informe beneficioso para designar a Herrera como secretario general. Mientras tanto, el funcionario que ocupaba dicho puesto presentó su renuncia ante el inminente cambio en la entidad estatal.

Antecedentes cuestionables

Loly Herrera Lavado ya había afrontado una serie de críticas tras ser designado, a inicios del presente año, como secretario general del Ministerio de Energía y Minas (Minem) por Carlos Palacios, militante de Perú Libre y en aquel momento titular de la cartera.

La situación se produjo el pasado diez de febrero y reunió en el sector a Herrera y Palacios, viejos conocidos de la Dirección Regional de Junín; en ese entonces, Palacios ocupaba el puesto de director regional de Energía y Minas en el 2019.

Herrera Lavado no permaneció por mucho tiempo en el Minem debido a la renuncia de Palacios, quien no pudo resolver el conflicto minero de Las Bambas en la región Apurímac. Además, el exministro de Energía Minas también fue cuestionado severamente luego de aprobar la contratación de distintos funcionarios estatales, estos no poseían la experiencia suficiente en el sector o los requerimientos para ejercer dichos cargos.

SEGUIR LEYENDO