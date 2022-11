José María Balcázar defendió su decisión de haber contratado como asesor a juez que lo absolvió

Foto: GEC

Luego que se diese a conocer que el congresista José María Balcázar está siendo señalado de crear un conflicto de intereses al contratar al abogado Edgar Randú Vargas Silva como su asesor principal; el parlamentario de Perú Bicentenario justificó el contrato asegurando que no encuentra motivos para apartarlo de su equipo de trabajo.

El legislador justificó en RPP Noticias el haber contratado como su asesor principal desde setiembre de este año al letrado Vargas Silva, quien en diciembre del año pasado fue el juez que lo absolvió en un proceso que llevaba en curso por presunta difamación. Pese a esto, el congresista dijo que se trata de “una cosa normal”.

“Ha pasado un año y ese juez ya no es juez. (Es) abogado libre, tiene su estudio y yo necesitaba asesores legales en el Congreso y lo encontré y lo invité a participar en mi equipo. Es una cosa normal. La suspicacia política siempre se genera, pero no hay mayor inconveniente, para mí no hay un conflicto de intereses. Aquí no hay nada de corrupción”, señaló José María Balcázar para el mencionado medio.

En ese sentido, aseguró que él elige que sus asesores sean personas competentes que puedan ayudarlo a legislar. “No hay cuestionamiento porque ese no es un asunto de conflicto de intereses. Ese un asunto de libre ejercicio de la profesión de abogados, de repente yo podría contratar a mi querellante y no habría ningún problema”, agregó.

Cabe mencionar que, según el informe de diario El Comercio, el abogado asesor del parlamentario figura en las planillas del Poder Legislativo desde septiembre de este año con una remuneración mensual de S/9 103,33.

Por su parte, Vargas Silva respondió al citado medio de comunicación que no evalúa renunciar al cargo que ostenta debido a que no considera “que haya ninguna inconducta” de su parte.

El letrado tiene entre sus responsabilidades laborales, estimar el planteamiento de proyectos de ley, asimismo, no solo lidera el despacho del mencionado congresista, sino que también supervisa el trabajo del personal en el área. Finalmente, el abogado descartó que haya sido contratado como parte de un pago de favores.

¿Por qué José María Balcázar fue acusado de difamación?

Según el referido medio, el ex vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, Yuri Díaz Jaime, estableció la denuncia contra Balcázar en el 2020 cuando éste último era decano de esa entidad. La querella se presentó por la supuesta comisión del presunto delito contra el honor (injuria, calumnia y difamación agravada) en perjuicio del denunciante.

En este contexto, en diciembre del año 2021, José María Balcázar fue absuelto por el juez Edgar Randú Vargas Silva, del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, como autor del delito de difamación. Según se detalló en los documentos correspondientes, la medida respondió a una “orfandad de prueba idónea”, por ello, no se pudo acreditar la comisión de la supuesta infracción.

Ante esta situación, el denunciante confesó que la absolución al congresista José María no estaba prevista. “No lo esperábamos porque todo indicaba que se lo acusaría y, de pronto, en la lectura de sentencia fue absuelto”.

A la fecha, Díaz Jaime continúa “insistiendo” en que la decisión tomada por Edgar Randú Vargas Silva sea desestimada y se reabra el proceso. El denunciante también precisó que interpuso un recurso de casación ante la Sala Suprema Penal Permanente.

