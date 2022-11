Kelly Portalatino expresa su respaldo a la cuestión de confianza presentada por el premier Aníbal Torres

Kelly Portalatino, ministra de Salud (Presidencia de la República)

La ministra de Salud (Minsa), Kelly Portalatino Avalos, expresó su respaldo a la propuesta del premier, Aníbal Torres, de plantear una cuestión de confianza ante el Congreso de la República para que se priorice el debate del proyecto de ley que busca derogar la norma que regula esta figura.

“Respaldamos la cuestión de confianza presentada por el premier Aníbal Torres y esperamos el apoyo del Congreso para restablecer el equilibrio de poderes derogando la ley 31355. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben trabajar en armonía por el bien del país”, señaló la titular de la Salud en su cuenta de Twitter.

La ministra Portalatino, quien este miércoles está de cumpleaños, participó de la inauguración del Centro Materno Infantil Tambo Viejo en Cieneguilla, junto al presidente de la República, Pedro Castillo. Además, hicieron entrega de cinco ambulancias para la Diris Lima Este, producto de un convenio con Japón.

“Hoy, un gobierno de inclusivo y de pueblo está mostrando un rostro social, un rostro humano, porque ese es el mensaje que debemos dar a partir de ahora. El ministerio de Salud tiene que trabajar para eso, señor presidente”, manifestó la ministra al lado de jefe de Estado.

A su turno, el mandatario consideró que corresponde al gobierno acercarse a la población. Además, indicó que tras la pandemia todos los estamentos del Estado, incluso el Congreso, deben ser responsables frente al pueblo.

“Me gustaría caminar juntos con aquellos voceros, con las bancadas y los convocó para hacer esto. En ese marco, estamos seguros que debemos ser respetuosos no solo del acto democrático, sino que el Estado debe estar equilibrado. No se puede decir solamente ‘yo tengo potestad constitucional’ o desde el gobierno, sino mirar también a la población”, señaló Castillo, quien además saludó a la ministra por su cumpleaños.

Cuestión de confianza

El martes, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pidió al titular del Parlamento, José Williams, que lo convoque a la próxima sesión del pleno para presentar una cuestión de confianza, que en, la práctica, fuerza al Congreso a aprobar un proyecto de reforma constitucional.

Torres envió un oficio a Williams para pedirle que lo convoque “a la primera oportunidad que sesione el pleno del Congreso a fin de plantear una cuestión de confianza”, según lo estipulado por la Constitución.

El texto también se refiere a una crisis política ocasionada por la relación entre el Ejecutivo y Legislativo y la presentación de proyectos de ley “que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y 133 de la Carta Magna”.

Dicho proyecto de ley fue presentado a inicios de abril de este año “y a la fecha no cuenta con dictamen de la comisión correspondiente”. Esto a pesar de que la Constitución le otorga un carácter prioritario a las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo. “Esta iniciativa (...) es neurálgica a fin de generar condiciones objetivas que nos permitan entrar a debatir temas de fondo”, señala el texto firmado por Aníbal Torres.

Además, Torres resalta que el Congreso no ha atendido el “Proyecto de ley de reforma constitucional que fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República”. También sostiene que la cuestión de confianza tiene como principal propósito que se agende el debate de la iniciativa legislativa relacionada al uso de la cuestión de confianza.

Esta es la primera cuestión de confianza presentada durante el gobierno de Pedro Castillo. Si bien está en manos del Congreso aprobar o no la medida; la Constitución Política del Perú faculta al presidente a cerrar el Congreso si este decide negarle hasta en dos oportunidades la confianza, como ocurrió en septiembre del 2019, cuando Martín Vizcarra disolvió el Parlamento de mayoría fujimorista.

