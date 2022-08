Congresista José Balcázar fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque

Aseguró que denunciará a los que firmaron resolución de su expulsión.

Drástica sanción. A través de una resolución oficial emitida con fecha 13 de agosto del presente año, el Consejo de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) decidió expulsar de manera definitiva al parlamentario José Balcázar Zelada.

El motivo principal, según precisan en el documento al que tuvo acceso el diario La República, es la acusación que recae sobre el legislador por presuntamente vulnerar el estatuto y el código de ética de esta orden profesional cuando se desempeñó como decano.

Según el diario La República, en el escrito también se detalla, que el congresista Balcázar Zelada tiene responsabilidad en manejos indebidos de los recursos económicos del Colegio de Abogados de Lambayeque. Además, se le acusa de no rendir cuentas sobre los ingresos y egresos.

Pero eso no es todo, también se le señala de haber cometido abuso de poder contra los trabajadores durante la temporada de pandemia, a quienes los suspendió de sus labores a pesar de ser una de las épocas más difíciles para conseguir trabajo.

La resolución con todos los detalles por la expulsión del parlamentario, tiene un total de 51 páginas, donde se explica cada proceso del que es acusado y cada delito que habría cometido durante el periodo de su cargo como decano.

“De conformidad con el artículo N.° 136, numeral 6, del Estatuto y el artículo n.° 102, inciso “e”, del Código de Ética del Abogado, se determina responsabilidad del denunciado, correspondiendo la medida disciplinaria a imponer la de expulsión definitiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque”, precisan en el artículo segundo de la parte resolutiva.

En otra parte del escrito, el Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) señalan que la mencionada resolución puede ser impugnada dentro del plazo de cinco días hábiles después de notificada y recepcionada.

El documento oficial lleva las firmas del presidente del Consejo de Ética, Luis Alberto Heredia Clavo, así como de los cuatro miembros: Julia Manuela Farroñán Santamaría, José Ricardo Muro Brents; Luis Enrique Chu Orrego y Brian Velásquez Monteza.

El congresista José María Balcázar (centro) preside la comisión especial que elegirá a los miembros del TC. Jorge Montoya (derecha) ocupa el puesto de vicepresidente y la Adriana Tudela (izquierda), el de secretaria. Foto: Congreso

Parlamentario se pronuncia

Por su lado, José Balcázar Zelada, se comunicó con el diario La República, se pronunció sobre el tema y dijo que todas las acusaciones y su expulsión se trataría de una “venganza”.

Asimismo, señaló, que no se quedará con los brazos cruzados y apelará todo lo mencionado en la resolución y además denunciarás a los directivos que firmaron esta orden. Agregó haber sido notificado este 15 de agosto y ya alista la impugnación a esta decisión.

“Es un disparate. Es una venganza de la directiva, porque como no han hecho nada en todo el año y han perdido todos los juicios contra mí, ahora pretenden expulsarme. No solamente voy a apelar, sino que los voy a denunciar”, advirtió en conversación con La República.

“¿Cómo se me quiere sancionar por violación a derechos humanos (suspensión perfecta de trabajadores) cuando no hay una sentencia? Esto no tiene pies ni cabeza”, subrayó durante la entrevista.

Antes de concluir, José Balcázar Zelada refirió que elabora una denuncia contra los actuales directivos del ICAL, encabezados por el decano Carlos Martínez Oblitas, por su proceder.

Como se recuerda, el miércoles 8 de junio, el parlamentario José María Balcazar presentó su renuncia irrevocable al grupo Perú Libre y esta ya fue notificada al oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, tramitar la salida del grupo parlamentario Perú Libre, del Congresista José María Balcazar Zelada, quien solicita su renuncia irrevocable”, se lee en una carta dirigida oficial mayor del Congreso, por parte del vocero Waldemar Cerrón.

