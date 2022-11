Hernán Barcos vs Bernardo Cuesta: duelo de goleadores en la final de Liga 1 entre Alianza Lima y Melgar

Hernán Barcos vs Bernardo Cuesta, mano a mano de goleadores en la final de Liga 1.

Alianza Lima vs Melgar será una final vibrante, desde lo colectivo y lo individual. Y es que en su plantel, tienen a dos de los mejores jugadores extranjeros de la Liga 1 2022. Se trata de Bernardo Cuesta y Hernán Barcos, ambos goleadores y referentes en el conjunto ‘rojinegro’ y ‘blanquiazul’, respectivamente. Atractivo enfrentamiento de argentinos en la disputa por el título nacional.

Bernardo Cuesta

‘Berni’ no ha tenido temporada mala desde que llegó a Arequipa, probablemente su primer año en cuanto a producción sea el más bajo (7 goles), pero de ahí en adelante fue muy vital en el ‘dominó'. Este 2022 tampoco defraudó, es más brilló a nivel internacional.

El delantero de 33 años ha disputado un total de 33 partidos en el torneo doméstico, en los cuales anotó siete tantos en el Apertura y seis en el Clausura. Asimismo, se hizo presente en el marcador en la semifinal vuelta ante Sporting Cristal.

El delantero anotó golazo para el 1-0 de los arequipeños frente a los 'celestes' en la semifinal vuelta de Liga 1. (Video: GOLPERU).

El rendimiento de Cuesta no solo fue sobresaliente en el campeonato nacional, sino también en la Copa Sudamericana. Jugó 13 partidos y celebró en ocho ocasiones, con esta estadística se convirtió en el máximo artillero de la competencia superando a grandes delanteros como Luciano de Sao Paulo y Miguel Borja de River Plate.

Bernardo Cuesta avanzó con Melgar hasta las semifinales de la Copa Sudamericana 2022.

En comparación al ‘Pirata’ Barcos, tiene más años en Melgar. Llegó en 2012 y está disputando su novena temporada en la escuadra de la ciudad blanca, además, como si fuera poco, cuenta con más experiencia en finales. Participó dos, una en 2015 y otra en 2016. Solo pudo consagrarse en la primera.

Hernán Barcos

El delantero veterano, a nivel de Liga 1, supera a Bernardo Cuesta. ¿Por qué? Ha marcado 18 goles y está a uno de convertirse en el máximo anotador de la presente edición del campeonato ‘incaico’. Solo se encuentra por detrás de Luis Benites, jugador de Sport Huancayo.

Eso sí Hernán Barcos iguala en número de asistencias con su compatriota, ambos tienen seis. Los números del ‘Pirata’ lo colocan como el jugador más influyente en lo que va de la temporada y probablemente se quede con el reconocimiento de mejor deportista del año, tal y como ocurrió en 2021.

El atacante de 38 años también sabe lo que es afrontar una final en la primera división del balompié peruano. Él anotó el gol frente a Sporting Cristal para que Alianza Lima vuelva a campeonar después de cuatro años.

Hernán Barcos anotó el 1-0 en la final ida tras asistencia de Wilmer Aguirre.

Valor en el mercado

En un duelo aparte, según el portal Transfermarkt, Bernardo Cuesta está mejor cotizado que Hernán Barcos. El jugador de Melgar vale 1 955 000 soles (500 mil euros), mientras que el ‘nueve’ de Alianza bordea los 1 173 000 soles (300 mil euros). Eso sí el pase de este último tuvo mejor valorización en el mercado, alcanzó los 15 millones de soles.

Alianza Lima vs Melgar: Final de Liga 1

Alianza Lima y Melgar se enfrentarán hoy miércoles 9 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Monumental UNSA en lo que será la primera final de la Liga 1 2022. Después, el sábado 12 del mismo mes a las 20:00 horas en el Alejandro Villanueva se cerrará la definición.

Hay algunos datos para tener en cuenta previo al inicio de los dos compromisos. Primero, no habrá valor extra por gol de visitante. Segundo, en caso de empate en la ida y vuelta, no se definirá en un tercer cotejo. Por último, si se mantiene la igualdad, se resolverá en penales y no en tiempo extra.

