Bancada Integridad y Desarrollo pide realizar una Sesión Extraordinaria para evaluar PL del Ejecutivo

La parlamentaria Susel Paredes, en representación de su bancada Integridad y Desarrollo, solicitó a la Comisión de Constitución del Congreso realizar una sesión extraordinaria para evaluar el Proyecto de Ley 1704.

“Exhortamos a la Comisión de Constitución a convocar una sesión extraordinaria antes del siguiente Pleno (a (realizarse el jueves diez de noviembre), es decir, esta tarde o esta noche (del miércoles nueve del presente mes), para que se examine el Proyecto de Ley N° 1704 que busca derogar la ley dado que ha sido un error haber dejado pasar siete meses sin debatir el asunto”, manifestó la congresista en diálogo con la prensa.

Cabe mencionar que la propuesta N° 1704 fue desarrollada por el Ejecutivo y plantea derogar la Ley N° 31355, que restringe al gobierno en la presentación de una cuestión de confianza y solo le autoriza acceder a este mecanismo sobre aspectos de reforma constitucional.

“El Poder Ejecutivo pretende agudizar el enfrentamiento y obligar al Congreso a derogar una ley que ha sido aprobada democráticamente y validada constitucionalmente por el Tribunal Constitucional”, consideró la parlamentaria de Integridad y Desarrollo.

Según señaló Paredes, su grupo congresal plantea dicha sesión extraordinaria “a fin de no caer en la provocación del gobierno”.

“Asimismo, queremos manifestar nuestro rechazo a la conducción en el Congreso de la Comisión de la Constitución, que no dictamina importantes proyectos que contribuirán a poner fin a la crisis política”, enfatizó.

En otro momento, Susel Paredes indicó que su bancada insistirá para que se dictamine su proyecto que busca cambiar el artículo 117 de la Constitución a fin de posibilitar la acusación constitucional al presidente de la república por temas de corrupción.

“(También persistiremos en) nuestra propuesta de reforma política y electoral que es prioritaria para cambiar las reglas de la política”, puntualizó.

De acuerdo con el documento, la iniciativa del Gobierno fue planteada el pasado 8 de abril y aún no cuenta con un dictamen. (Andina)

Cuestión de confianza

El último martes nueve de noviembre, el premier Aníbal Torres envió un documento al Congreso de la República para solicitar su presencia ante el Pleno. En el texto, el alto funcionario expresó su voluntad de presentar una cuestión de confianza en el Hemiciclo.

Según detalló en el texto, el Ejecutivo “determinadas reformas legislativas, ejecutadas por el Parlamento, han trastocado la forma de gobierno constitucionalmente reconocida”. En la misiva también se dejó constancia del retraso del Proyecto de Ley N° 1704/2021-PE, la que propone derogar la norma N° 31355.

“Exigimos que (el proyecto) sea exonerado del trámite en comisiones, siendo práctica parlamentaria cuando la situación lo amerita, como es el presente caso. Esta iniciativa es neurálgica a fin de generar condiciones objetivas que nos permitan entrar a debatir temas de fondo, con la finalidad de definir reformas sistemáticas a la Constitución”, se lee en el texto.

La solicitud de Torres Vásquez, advirtieron algunos congresistas, no procede ante el Parlamento debido a que su pedido no corresponde a motivos “relativos a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.

