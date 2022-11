Andrés Hurtado le declaró su amor a Niurka Marcos y Eva Ayllón le envió advertencia

Andrés Hurtado declara su amor por Niurka Marcos. (Instagram)

Nadie se lo esperaba. Hace unas semanas la actriz cuaba Niurka Marcos estuvo en el Perú, por lo que visitó diferentes programas de televisión, uno de ellos fue el que conduce Andrés Hurtado. Lo que nadie imaginaba es que el popular ‘Chibolín’ iba a utilizar sus redes sociales para expresar el amor que siente por ella.

“Hola, amor bello: Cuando viniste a Perú hace tres semanas en aquel hotel, recordé tus bellas manos, tocándotelas con respeto y amor, supe que lo nuestro fue mágico”, escribió en un primer momento el conductor de televisión.

Asimismo, Andrés Hurtado señaló que pronto estarían nuevamente juntos para declararse amor eterno, dando a entender que ellos en algún momento podrían casarse, así como sucedió en su momento con la cantante ‘La India’.

“En ese momento te dije: falta poco para declararnos el verdadero amor y respeto eterno. Pronto estaremos juntos, exactamente donde nos prometimos, será paradisíaco”, añadió el conductor de ‘Sábado con Andrés’.

Por su parte, Niurka Marcos no esperó mucho tiempo para responderle el tierno mensaje a Andrés Hurtado, indicando que le parecía muy romántico el mensaje que le había dedicado. “Mi adorado Andrés, eres tan bello”.

Jossetty Hurtado también se hizo presente en los comentarios, apoyando lo dicho por su padre, incluso sostuvo que ella soñó que en algún momento él se convierta en su madre. “Siempre soñé que fueras mi madre, todo lo que te dice mi padre es real. Él te amo siempre, hasta que por fin te lo dijo en el Perú”, indicó.

Sin embargo, quien no se mostró nada contenta fue la criolla Eva Ayllón, pues aseguró que Niurka Marcos no estaba para juegos, por lo que no debía prometerle cosas que luego no iba a cumplir. “No entiendo, todas son tus amores y a todas las embarazas. Cuidado con Niurka, ella no juega, advertido estás enamorón”, precisó.

Recordemos que la polémica actriz y cantante estuvo de visita en el Perú, pero no llegó sola, pues su novio Juan Vidal en todo momento la acompañó.

Andrés Hurtado se iría de Panamericana Televisión

Durante la última edición de ‘Sábado con Andrés’, el conductor explotó contra su equipo de producción por las fallas técnicas que hubieron en el programa. Andrés Hurtado al no soportar más señaló que no se iría al canal del Estado.

“Estamos al aire. El público merece respeto. Por eso, he decidido irme al canal 7. Menos mal que ha venido mi manager para que arregle de una vez con los abogados. Sácame del canal, me voy”, precisó.

