Andrés Hurtado lanzó fuerte comentario al ser interrumpido por mujeres de su público

Andrés Hurtado y su fuerte comentario tras ser interrumpido por su público. (Panamericana TV)

Andrés Hurtado no deja de generar portadas cada fin de semana con los diferentes comentarios que tiene durante su programa. Y es que, en las últimas semanas el conductor de ‘Sábado por Andrés’ ha sido blanco de críticas en las redes sociales por sus expresiones y ahora vuelve a hacer polémica al mostrar su incomodidad con las mujeres de su público.

Todo sucedió en la última edición del espacio de Panamericana TV cuando el presentador estaba conversando con un hombre que formaba parte de los asistentes al set. Como se recuerda, programa sabatino ya cuenta con personas que van al estudio para disfrutar en vivo de todo lo que sucede mientras la figura del espectáculo desarrolla su show.

Al ver que no podía conversar con el señor, Andrés Hurtado no dudó en hacer un reclamo a las señoras que se encontraban a su costado. El popular ‘Chibolín’ pidió silencio y señaló que los gritos que provenían de algunas mujeres se debía a que ‘no tenían marido’.

“¡Silencio! El público en sus casas que pensaran de ustedes, a mí lo que me importa es el público en sus casas, ellos dirán ¿esas señoras por qué están así? Yo les he respondido: ellas están así por falta de marido”, dijo desatando la risa de los asistentes.

Asimismo, se animó a darles un consejo para que dejen de estar ‘alborotadas’. “Ellas vienen así un poquito alborotadas. Yo les he dicho háganse una lavativa, pónganse agua de hielo, tomen aire porque gritan y se desconocen. Yo cuando salgo a la calle me preguntan ¿Oye Andrés y esas viejas locas? (Yo respondo) Ellas son así”, agregó.

Andrés Hurtado lanzó fuerte comentario sobre las señoras que estaban en su público. (Captura)

Andrés Hurtado discute en vivo con su hija

Andrés Hurtado y su hija Josetty Hurtado fueron invitados al programa ‘La Mesa Caliente’, de Telemundo para hablar de una situación que los estaba alejando. La actriz e influencer reveló que su padre la había bloqueado después que decidió someterse a una lipoescultura. La joven pidió a su progenitor que la comprenda, pero los ánimos se fueron enervando cada vez más al ver la negativa del presentador peruano.

El conductor defendió su posición contando que, en una ocasión, Josetty murió por unos minutos en el quirófano tras someterse a una mala praxis. Es por ello que no quería que no se someta a ninguna otra operación estética.

Por su parte, Josetty se mostró bastante contrariada y no dudó en tomar la palabra. “Eso ha pasado hace 10 años, los tiempos cambian, las técnicas cambian, la medicina cambia”, indicó muy incómoda. “Yo quería contarle, muchos padres viven en el pasado”, acotó la joven, que nunca imaginó que su padre se ofendería con esas palabras. “Ah, osea yo soy viejo”, respondió él.

“No pensé que no iba a entender, y encima me bloqueó. Lo que más me dolió de mi recuperación es que me haya bloqueada. Hasta ahora sigo bloqueada”, indicó la influencer, quien terminó revelando que su papá también se había sometido a tres liposucciones y que no entendía por qué reaccionaba así con ella. Andrés le llamó la atención y reprochó por haber hecho esa confesión en televisión internacional.

Andrés Hurtado y su hija Josetty Hurtado protagonizan discusión en vivo en el programa 'Mesa Caliente'. Telemundo.

