Universitario: seleccionados de Panamá podrían reforzar a ‘cremas’ para el 2023

Jugadores de la selección de Panamá estarían en la mira de Universitario. (EFE)

Universitario de Deportes dejó atrás el amargo episodio de no haber podido luchar en las instancias finales de la Liga 1 tras quedarse sin opciones, tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura. Por tal motivo, tan pronto terminó la última fecha del segundo certamen del año, la dirigencia encabezada por el director deportivo, Manuel Barreto, llevaron a cabo algunas salidas, aunque en las últimas horas ha sonado que el club ‘crema’ podría incorporar a cuatro jugadores panameños.

Esta noticia fue dada a conocer por el periodista de ese país, José Miguel Domínguez, quien reveló los nombres de los futbolistas que estarían en la mira de la entidad ‘merengue’ para reforzar al equipo de cara al 2023, tanto para la Liga 1 como para la Copa Sudamericana. “Buena fuente me informó este lunes que los panameños Abdiel Ayarza, José Fajardo, Jovani Welch y Gabriel Torres (no es humo) estarían en la mira de Universitario de Deportes de la Primera División del fútbol peruano”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar, que este interés no tendría relación con la continuidad del también panameño, Alberto Quintero, quien a pesar de que consiguió obtener la nacionalidad peruana y no ocupara plaza de extranjero el próximo año, tendría todas las papeletas para salir del club de Ate, posiblemente a Cienciano del Cusco. “Me reiteran que Alberto Quintero no seguirá”, agregó.

Periodista panameño y su información de interés de Universitario en jugadores panameños.

¿Cómo surgiría un posible interés de Universitario en dichos jugadores?

Sucede que tanto Abdiel Ayarza como José Fajardo militan en Cusco FC desde la campaña que acaba de culminar. Los dos fueron piezas fundamentales del conjunto dirigido por Pablo Peirano que consiguió el regreso a la Liga 1 tras campeonar en la Segunda División (Liga 2).

Aunque en el caso del espigado volante, tuvo un pasado en Cienciano el 2020 y 2021, siendo clave en el retorno del ‘Papá’ a la Copa Sudamericana después de 13 años. Por tal motivo, conoce el medio local y no tendría problemas en adaptarse a los distintos campos y geografía del país. Incluso, su representante, Ignacio Molino Paz, confirmó el interés de Universitario en su dirigido en octubre. “Hay interés de Universitario y Cienciano, pero Cusco FC tiene la primera opción. Esperamos su propuesta para analizarla y tomar la mejor decisión con relación al futbolista”, sostuvo.

Cabe mencionar que el mediocampista jugó 19 partidos esta temporada y marcó 12 goles. En tanto, José Fajardo completó los 19 encuentros con la camiseta del equipo cusqueño, con la que pudo convertir 14 dianas.

Abdiel Ayarza y José Fajardo en un partido con Cusco FC. (Difusión)

El otro futbolista en mención es Jovani Welch. Es un centrocampista de marca de 22 años y que este año ha jugado en el Zamora FC de Venezuela. En total disputó 31 cotejos, en los que pudo anotar cuatro tantos. Además, ha sido internacional con Panamá en una ocasión (en el empate 1-1 con, curiosamente, la selección peruana que se jugó en enero).

Gabriel Torres y un interés previo de la Liga 1

Por el lado de Gabriel Torres, no es la primera vez que es tentado por un equipo de la Liga 1. Esto debido a que en el mercado de pases de mitad de año, tuvo la posibilidad de fichar por Sporting Cristal para ocupar el puesto de ‘9′. Sin embargo, esto no se concretó por la dureza de su club, Deportes Antofagasta de Chile, que no quiso negociar con la entidad ‘celeste’ por la mala situación deportiva que vivía el cuadro ‘sureño’ en su campeonato.

En ese sentido, es importante mencionar que el contrato del delantero de 34 años con dicho equipo es hasta final de este año, por lo que luego tendría la posibilidad de acordar un vínculo con cualquier club de manera libre.

Gabriel Torres anotó 8 goles en 30 partidos con Deportes Antogasta de Chile este 2022. (Agencias)

