Rosángela Espinoza respondió a Yola Polastri tras ser acusada de copiar sus coreografías

Rosángela Espinoza rompió su silencio, luego que Yola Polastri la acusara de copiar sus coreografías en los shows infantiles que ofrece al público. La competidora de ‘Esto es Guerra’ aseguró que no quiere entablar conflictos con la recordada animadora, por lo que eliminó los videos de TikTok que le generaron gran malestar.

Como se recuerda, la polémica inició cuando Polastri escribió en Twitter que “una chica reality dobla mi disco, copia coreografía, pero viste diferente”. En un inicio, los usuarios especularon que el mensaje iba dirigido a la ‘Chica selfie’, pero esto quedó confirmado cuando Yola se comunicó con Magaly Medina para hablar sobre Rosángela.

“La coreografía es mía, los pasos son de mi show, es mi coreografía. O sea, está haciendo todos los pasos de la coreografía (...) es un robo intelectual. Qué poco talento, qué descarada. Muestra lo poco que son. Tú sabes verdaderamente, estar en un programa donde haces juegos, de ahí no se sale. Esa chica no ha avanzado mucho. Yo lo único que me acuerdo es que cuando la vi bailando en una discoteca, que la silbaban”, precisó mediante una llamada telefónica.

Rosángela Espinoza grabó video con canción de Yola Polastri. Tiktok

Las cámaras de América Espectáculos fueron en búsqueda de Rosángela Espinoza para saber cuál era su posición frente al escándalo de supuesto plagio. La chica reality habló sobre el clip que subió a TikTok, en donde aparece bailando ‘El telefonito’ junto al elenco de su show. Dicho video ya está borrado.

“Lo eliminé porque le fastidia, prácticamente ha dicho que me he copiado. Quizás no sabe lo que es la plataforma. En TikTok, todos bailan o imitan las canciones de sus artistas favoritos. Yo en esta oportunidad hice ‘El telefonito’ porque es parte de la memoria de los niños y de los grandes. Jamás imaginé generar un comentario de ese nivel, pero qué vamos a hacer. Hay que respetarla, la tenemos aún aquí. Hay que respetarla. Lo eliminé para que esté tranquila, que se olvide de ese TikTok, no pasó nada”, señaló.

Rosángela Espinoza afirmó que respeta la trayectoria artística de Yola Polastri.

Defendió su tarifario

En la misma entrevista, Rosángela Espinoza se refirió a la mordaz crítica de Yola Polastri, quien cuestionó su show infantil por falta de creatividad y presupuesto. “Hace un showcito con este material, como que tampoco tiene mucho, no tiene nada. Eso no es un show preparado, ellos se merecen lo mejor, no una porquería”, sostuvo enojada.

Ante ello, la modelo aseguró: “No quiero perder el tiempo porque eso no me suma. Cada uno maneja su presupuesto y yo lo manejo de acuerdo a la imagen que tengo, a la trayectoria que tengo en las redes sociales. Considero que es el precio que yo debería cobrar por el show que se monta, no es fácil. Yo siempre sigo para adelante. Las críticas siempre van a venir, hay que tomarlas, no hay que amargarse”.

Yola Polastri contra chica reality por doblar sus canciones.

