Banda que estafó con entradas a Daddy Yankee también vendió boletos falsos para concierto de Bad Bunny

Luego de la denuncia pública realizada desde el primer concierto del cantante Daddy Yankee en Lima, nuevos casos de estafas han salido a la luz involucrando a otros espectáculos en el Perú.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), más de mil ciudadanos obtuvieron boletos falsos, por los cuales, abonaron fuertes sumas de dinero con el objetivo de disfrutar el show tan esperado que se realizó este 18 de octubre.

Esta ilícita operación estaba a cargo de Pamela Cabanillas, una joven de 19 años quien junto a otras 19 personas, se dedicó a estafar a fanáticos que estarían dispuestos a pagar “cualquier precio” para ver a su cantante favorito.

Sin embargo, esta no sería la única oportunidad que la banda delictiva se haya aprovechado de los fanáticos de un artista internacional para apoderarse de miles de soles. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la PNP, la misma modalidad habrían ejecutado para las personas que compraron boletos para el concierto de Bad Bunny.

Así lo confirma el reporte policial presentado hace algunas horas, donde indican que la red criminal, liderada por Pamela Cabanillas también estafó con entradas para el evento que se desarrollará el 14 de noviembre de este 2022.

“Con la evidencia, se ha detectado que también han realizado estafas con entradas de Bad Bunny. Lamentablemente, estas personas ya no podrán recuperar su dinero”, precisó el general Céspedes ante la prensa.

“Sin embargo, lograremos dar con la ubicación y captura de Pamela Cabanillas y los demás implicados”, añadió la autoridad policial.

Asimismo, la PNP, recomendó a toda la ciudadanía comprar entradas para todo tipo de eventos, nacionales e internacionales, en lugares de confianza, registrados, con prestigio, para evitar estafas y pérdida de dinero.

Por otro lado, recomendó estar atentos a los próximos eventos que se realizarán, sobre todo este 31 de octubre por el Día de la Canción Criolla y Halloween, donde la cantidad de shows en Lima y provincias se realizan considerablemente en mayor cantidad.

Organización criminal

Como se recuerda, hace algunas horas se dio a conocer que una banda de delincuentes liderado por Pamela Cabanillas, operaba en el Perú estafando a la ciudadanía con entradas falsas para diversos espectáculos internacionales.

Este grupo de malhechores, operaba bajo una terrible estrategia, sin embargo, luego de las diversas denuncias, la Policía Nacional del Perú ya los tiene en la mira. A pesar que la joven de 18 años que encabezaba esta organización con todo el dinero recaudado hacia España un día antes del espectáculo, viene siendo rastreada por las autoridades peruanas.

Una entrada para 50 personas

Según el último reporte de la PNP, la modalidad de estafa se basaba en ofrecer una entrada con código QR a más de cincuenta personas. Como se sabe, este ticket al ser usado una vez, ya pierde su validez y no permitirá el registro de otro usuario.

A esta denuncia masiva, se sumó el caso de una víctima que conversó con Latina Noticias, para contar su testimonio sobre la estafa que sufrió. La joven explicó que compró su entrada para el concierto de Daddy Yankee en abril de este año en Teleticket por un monto de mil 700 soles.

Lamentablemente, cuando quiso entrar al show, le indicaron en la puerta que ya el código QR había sido utilizada. “Yo no compartí las entradas con nadie, tenía 4, pero cuando queríamos ingresar, ya nos indicaron que habían ingresado con esos tickets”, detalló la mujer.

“Solamente yo tuve las entradas en mi cuenta, no compré a ningún revendedor, las he comprado con mi usuario con mi cuenta, no sé que ha pasado, por eso estoy en la comisaría”, señaló la mujer.

