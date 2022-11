Camión se hunde en pista y provoca rotura de tubería en SJM

Esta mañana, un camión de la empresa Consorcio San Miguel que trasladaba arena sufrió un desperfecto en sus llantas traseras y se hundió en la pista provocando su volcadura en San Juan de Miraflores.

Cámaras de seguridad de uno de los establecimientos comerciales de la calle Huamachuco captaron el preciso momento en el que el vehículo se hundió y se volteó sobre parte de la pista que había sido cercada ya que desde hace varios días se vienen llevando a cabo trabajos por parte de una concesionaria de Sedapal.

Afortunadamente no se reportaron heridos y el conductor de la unidad se encuentra en buen estado de salud.

Cabe señalar que en la zona, se venía ejecutando una obra de saneamiento, por lo que el incidente originó la rotura de una importante tubería de la zona y empezó a filtrarse agua potable, dejando sin el servicio a los vecinos de los sectores aledaños.

Una de las vecinas manifestó en RPP Noticias que la obra ejecutada por Sedapal tiene varias semanas y hasta el momento no ha sido culminada. “Tiene casi un mes. No hay cuando ellos avancen. Eso nos perjudica a nosotros, aumenta la delincuencia, más suciedad. Me acabo de quedar sin agua. Me han perjudicado a mí y a todo el sector”, cuestionó.

Comunicado de Sedapal

A través de un comunicado, Sedapal se pronunció sobre el incidente ocurrido en el distrito de San Juan de Miraflores e informó que apenas tomaron conocimiento de la volcadura de un camión desplegaron personal a la zona.

“El camión ha sido retirado del lugar y no se han reportado personas afectadas por el incidente”, expresó.

Asimismo, pidió a los vecinos su colaboración y comprensión durante la ejecución de los trabajados que viene realizando su personal operativo a fin de reparar la tubería que resultó afectada.

En ese sentido, anunció que el servicio de agua potable estará restringido desde el mediodía hasta aproximadamente las 06:00 p. m. y posteriormente se irá restableciendo el servicio de forma progresiva.

Comunicado de Sedapal.

Cortes de agua

A través de sus redes sociales, Sedapal informó la suspensión del servicio en varios distritos de la capital debido a trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable:

San Martín de Porres

Urbanización Lampa de Oro y Lampa de Oro II – 10:00 a. m. a 04:00 p. m.

Urbanización Ingeniería y Urbanización Valdiviezo – 12:00 p. m. a 06: p. m.

La Molina

Urbanizaciones Girasoles de La Mola, Portada del Sol 1era etapa, Portada del Sol 2da etapa, Valle de La Molina – 01:00 p. m. a 09:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Sector 413 – 07:00 a. m. a 02:00 p. m.

Pachacámac

Sector 429, 430, 431, 445 – 05:00 a. m. a 04:00 p. m.

San Juan de Miraflores

Urbanización Felipe Alva y Alva – 06:00 a. m. a 05:00 p. m.

Carabayllo

Sector 365, 387, 388 – 09:00 a. m. a 04:00 p. m.

Villa María del Triunfo

Urbanizaciones Sol de los Milagros, Pachacutec, Micaela Bastidas, Jardín 2da y 3ra zona, Villa Jardín 2da zona – 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Mi Perú

Sector 276, 280 – 11:00 a. m. a 06:00 p. m.

Villa el Salvador

Sector 316 – 11:30 a. m. a 10:00 p. m.

El Agustino

Asociación La Menacho II – 12:00 p. m. a 06:15 p. m.

