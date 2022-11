Patricio Suárez Vértiz destacó el profesionalismo de Giovanni Ciccia para bailar su tema ‘Disco Bar’ en AFHS. | Estás en Todas.

Giovanni Ciccia se ha convertido en uno de los personajes más queridos de ‘Al Fondo Hay Sitio’, pero no precisamente por el personaje que interpreta, sino por los grandes momento que transmite con su actuación.

Hace una semana el actor se hizo tendencia en todas las redes sociales por los curiosos pasos de baile que realizó cuando bailó el tema ‘Disco bar’ de Patricio Suárez Vértiz.

Debido a este gran momento, una reportea del programa ‘Estás en Todas’ lo contactó para recoger sus primeras impresiones. De acuerdo a Giovanni Ciccia, sus pasos de baile son de su propia inspiración, además que dicha escena se grabó en dos días.

“A la gente le ha gustado mucho, he recibido muchos comentarios, muchas risas, la gente se ha divertido mucho. Yo he bailado mucho ese día, hemos estado dos horas bailando. Esto se grabó en dos días, el director me dijo que haga como Madonna. Los pasos son de mi propia inspiración a partir de la canción de Patricio, que es un clásico. Yo he bailado esa canción hace 25 años, así y mejor”, dijo el artista.

Asimismo, el programa sabatino se comunicó con Patricio Suárez Vértiz para saber sus impresiones. El cantante precisó que Giovanni Ciccia estudió a la perfección su personalidad, pues estuvo en un concierto suyo como invitado.

“Eso ayudó mucho para que sepa cómo funciona lo mío, creo que de ahí, como buen artista que es, ha rescatado la canción y mi personalidad, me parece genial, ha estudiado, no ha sido así nomás. Ha sido muy inteligente porque ha estado absorbiendo la energía de la canción y también mi personalidad”, indicó.

Además, el cantante señaló que este tema lo compuso con la intención de alegar el corazón de las personas, por lo que se sentía muy contento de que haya salido en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y así más personas conozcan su arte.

“Lo que sale en AFHS no está lejos de la verdad, les cambia el día a las personas, saca lo mejor de ellas, saca lo que las personas se avergüenzan de sacar, es un desinhibidor pero en buena onda”, dijo.

Finalmente el actor acotó que ‘Disco Bar’ ‘se te mete en el cuerpo y debajo de la piel’. “Es peligrosa esa canción, es obra de Patricio, él hace esas cosas, se mete dentro de las personas, las invade”, sentenció.

Giovanni Ciccia estuvo en programa 'En Boca de Todo'.

Ganó más seguidores

Patricio Suárez Vértiz reveló que ganó miles de seguidores en Instagram luego que la canción ‘Disco Bar’ sonara en ‘Al Fondo Hay Sitio’, por lo que se mostró bastante agradecido con la producción de la telenovela.

“Es una forma de decir que nuestro trabajo estuvo bueno, que valió la pena. Me alegra que se hayan vuelto tendencia, es más he triplicado la cantidad de gente que tengo en Instagram”, dijo el cantante.

