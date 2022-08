Patricio Suárez Vértiz grabó junto a Diego Bertie ‘Que difícil es amar’ antes de la muerte del actor. (Magaly TV: La Firme)

El programa de Magaly Medina contó detalles de la última canción grabada por Diego Bertie junto a Patricio Suárez Vértiz antes de su sorpresivo fallecimiento. Como se recuerda, el artista estuvo regresando con fuerza al ámbito musical con un gran número de presentaciones e incluso trabajaba en un nuevo disco que estrenaría pronto.

El hermano menor de Pedro Suárez Vértiz le escribió un mensaje al actor a través de Instagram para invitarlo a ser parte de su show, de inmediato Bertie le respondió diciéndole que ‘hagan locuras’ en alusión a la música.

Solo uno tiempo después pactaron en que Suárez Vertíz iría al show de Diego este jueves 11 de agosto y posteriormente el actor le devolvería la visita en su concierto del fin de semana. Lamentablemente los planes no se pudieron cumplir, sin embargo quedó para el recuerdo la grabación de sus ensayos.

Ambos se reunieron en un estudio y grabaron una versión nueva del tema ícono de Diego Bertie ‘Que difícil es amar’, incluso lo ensayaron con la banda pues este tema se mostraría al públi hoy 11 de agosto. Pero todo quedó en recuerdos.

Diego Bertie y Pedro Suárez Vértiz grabaron una última canción.

Ante ello, Patricio Suárez Vértiz confesó cómo fue que recibió la noticia de la muerte de un viejo amigo. Señaló que fue difícil procesarlo porque lo había visto recientemente y fue un golpe duro.

“Mi hermana me llama a las 6:00 a.m. y me da la noticia, me quedé helado porque acababa de estar con él hace unos días. Yo a veces pienso que preferiría no haberlo vuelto a ver porque habría sentido la noticia lejana, de una persona que no veía hace tiempo. Verlo a Diego era enamorarte, uno se enamoraba de él porque era un artista de verdad” , confesó.

Canción ‘Que Difícil es amar’ estuvo en lista de canciones más escuchadas

Tras el repentino fallecimiento de Diego Bertie, diversos usuarios en redes sociales comenzaron a recordarlo con sus producciones. Sin embargo, uno de sus proyectos que se quedaron en el recuerdo de todos sus seguidores es su canción ‘Que difícil es amar’, el mismo que fue parte de su primer álbum ‘Fuego Azul’ que se estrenó en 1997.

El cantante partió a la eternidad el último 5 de agosto y tan solo dos días después, esta canción comenzó a sonar con fuerza en todas las plataformas digital a tal punto que se convirtió en la canción que encabezaba la lista de las 50 canciones más escuchadas del Perú.

Como se recuerda, este año el artista retomó su carrera musical y sorprendió a todo el público con su regreso a los escenarios con banda en vivo. Incluso estuvo en más de un programa de televisión promocionando su música.

Por otro lado, en conversación con Infobae, reveló cómo fue que decidió volver a la música, luego de varios años de pausa. Confesó que fue la pandemia quien lo hizo reflexionar y regresar a los escenarios para ser feliz.

“Yo pensé que no iba a volver a cantar y cuando de pronto llegó la pandemia y me vi un poco desolado, sin rumbo y sin saber que iba a ser de mí como individuo, cantante y actor. Dije, tengo que recurrir a las cosas más profundas de mi identidad, ¿quién soy?, y ¿cómo sobrevivo a todo esto?, y fue así que de pronto la música mágicamente volvió a mi vida”, comentó en conversación con este medio.

