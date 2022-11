El ‘Monstruo del Garrote’, el mototaxista de Huaral que fue capturado antes de matar a su nueva víctima

Fue capturado en marzo del 2018, a poco de intentar matar a una nueva víctima (LR).

Hace cinco años aproximadamente, los ciudadanos de Huaral no podían caminar tranquilos, el terror se había instalado en una de las provincias y este miedo lo generaba el ‘Monstruo del Garrote’, un asesino en serie, identificado como Domingo Norabuena Espíndola, quien fue capturada en marzo del 2018 luego de las investigaciones. Sin embargo, varios fueron víctimas de este desadaptado.

Cómo operaba el ‘Monstruo del Garrote’

Se determinó, gracias a las cámaras de seguridad de los locales, que el sujeto recogía a sus víctimas a la salida de bares, discotecas o fiestas patronales. Prefería transportar a personas que salían en estado de ebriedad o con otras sustancias, ya que eso le permitía reducirlas con facilidad.

Teófilo Nieto fue una de sus víctimas. Este hombre salió de un bar y negoció con Norabuena, que manejaba un mototaxi, para que lo transporte a su hogar. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y Teófilo decidió marcharse, pero muy de cerca lo siguió el ‘Monstruo del Garrote’. Horas después, Nieto Mendoza apareció muerto en un canal de regadío. El cadaver tenía una herida profunda en la cabeza. Así mató a por los menos 15 personas desde el 2015.

Esta era la mototaxi con la que operaba sus actos criminales.

Cómo fue capturado

La Policía Nacional del Perú (PNP) pudo identificar la placa del mototaxi con el que trabajaba Domingo Norabuena Espíndola. Además, con las investigaciones pudo conocer que solo salía por las noches, mientras que el resto del día se la pasaba durmiendo.

En una de las tantas noches donde el ‘Monstruo del Garrote’ salió a quitarle la vida a una personas más, la PNP dio con él. Victoriano Parisca iba a ser la próxima víctima. Él salía de un mercado y Norabuena estaba listo para recogerlo. Subió al mototaxi, pero los agentes de seguridad lo seguían e intervinieron antes de que algo horroroso pasara. Le salvaron la vida a Victoriano.

Fue condenado a 35 años de prisión.

El examen sicológico del ‘Monstruo del Garrote’

Domingo Norabuena Espíndola, con 57 años en su captura, fue reconocido luego del examen sicológico como un hombre “que es emocionalmente hostil, agresivo e impulsivo. De temperamento fuerte, insensato y temerario cuando se trata de alcanzar objetivos indeseables. No posee sensibilidad hacia la vida humana”

En su manifestación ante el Ministerio Público, el asesino detalló que sufrió maltrato físico de sus progenitores y que lo amarraban y encerraban en una habitación. Además, detalló que su padre lo violaba cada vez que llegaba en estado de ebriedad. Reconocía a un progenitor ebrio y violento detrás de cada víctima que recogía en su vehículo.

Su padre, además, le dejó todo el cuerpo marcado por los golpes, incluyendo cabeza y espalda. También tenía un corte en la oreja izquierda. Su madre también le daba un trato hostil, según le señaló a los peritos del Departamento de Criminalística de la Dirincri.

En total intentó matar a 15 personas, pero dos pudieron sobrevivir. Uno de ellos contó cómo sucedió todo.

Testimonios de familiares y víctimas

Días después de la captura del ‘Monstruo del Garrote’, familiares de las víctimas e incluso uno de los que pudo ser su víctima, fueron al programa “Tengo algo que decirte” de Latina y contaron los aterradores momentos que vivieron.

“Así le pongan la máxima pena, no me van a devolver a mi hijo. Uno pide la pena de muerte, pero no le van a dar eso”, exclamó el padre de una de las víctimas. .

“Dicen que está loco, pero no lo está. Él sabe lo que hace. ¿Cómo va a llevar en la moto y luego lo va a matar y aventar a la acequia? Encima no se va hasta que la víctima se ahogue. Yo vivía con mi mamá y ella falleció. Es un maldito, espero que pague por lo que ha hecho”, dijo la hija de una las víctimas.

“A mí me han botado pensando que estado muerto, porque me golpearon mi cabeza y quedó rajado mi cráneo. En la pista se notaba, con mi sangre, clarito cómo me habían arrastrado”, declaró un sobreviviente.

