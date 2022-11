Compra de fertilizantes: Gobierno peruano otorga plazo de 16 días a Direcagro para firma de contrato

Agro Rural tiene hasta el 19 de noviembre como máximo para suscribir el contrato de compra fertilizantes con la empresa paraguaya Direcagro.

El cuarto proceso de compra de fertilizantes se extiende aún más de lo previsto. Hace casi dos semanas que se anunciara Direcagro como nuevo proveedor de 44 mil toneladas de urea, el Gobierno del Perú otorgó un plazo adicional a la empresa paraguaya para concretar la firma de contrato.

En ese sentido, el Gobierno peruano oficializó otorgar un plazo adicional de 16 días calendario a la firma con el objetivo de “perfeccionar” la gestión contractual que garantice la compra de urea.

El gobierno recordó que, durante la fase final del proceso de contratación para la compra de este fertilizante, que inicialmente debió culminar el 31 de octubre, Direcagro solicitó la extensión del plazo para presentar la carta fianza y cerrar el contrato ente la empresa y el Midagri.

En cuanto al Decreto de Urgencia, emitido por el Gobierno este jueves, se establece que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agro Rural, una vez suscrito el contrato, tiene a su cargo la gestión contractual hasta su culminación.

En el Decreto De Urgencia Nº 024-2022 se menciona que se hace necesario que Midagri pueda ser habilitado de las condiciones legales suficientes para el perfeccionamiento del mencionado contrato, lo que permitirá asegurar la entrega del fertilizante a nivel nacional a favor de los productores agrarios.

Ello contando con un plazo estrictamente necesario para realizar dichas acciones y que, de no adoptarse, podrían impactar en las intenciones de siembra de la campaña 2022-2023 y por ende en la economía nacional.

“De esta manera, se autoriza, excepcionalmente y de manera extraordinaria por el plazo de 16 días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, al Midagri, a través de Agro Rural, para perfeccionar el contrato producto de la adquisición realizada en el marco del Decreto de Urgencia Nº 013-2022 y sus modificatorias”, dijo la entidad estatal.

De acuerdo con el Midagri, son 186.069 productores agrícolas empadronados, de los cuales podrían acceder al fertilizante importado solo 137.736 de concretarse la compra con Direcagro.

Según información proporcionada por la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri, al 30 de octubre del 2022, existen 186,069 productores agrarios empadronados, de los cuales podrían acceder a recibir el fertilizante nitrogenado urea 137,736 productores agrarios, de concretarse la compra internacional de 44,000 toneladas del referido insumo agrícola, objeto del mencionado proceso de adquisición.

“Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia se financia con cargo a los recursos que fueron asignados al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural- Agro Rural, mediante el Decreto de Urgencia Nº 013-2022 y su respectiva modificatoria, no irrogando recursos adicionales al Tesoro Público”, dijo el Midagri.

Medida ilegal

Por su parte, el presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, consideró como “ilegal” esta medida del Midagri para otorgar un nuevo plazo a la empresa Direcagro que entregará 44 mil toneladas de urea a los agricultores peruanos.

“Esta nueva extensión de plazo es ilegal porque, lamentablemente, el Decreto Supremo que asignaba los fondos económicos para comprar el fertilizante venció el 31 de octubre y, al quedar sin un refrendo legal del recurso económico, mal hace la gente de Agro Rural en hacer una extensión cuando ellos no tienen potestad”, señaló Cárdenas.

Asimismo, el dirigente dijo que el cuarto proceso de compra de urea se caerá porque no tiene ningún asidero legal. “Ese proceso se va a caer, no hay ningún asidero legal ¿en qué se ampara esa resolución que han sacado de extensión? no tiene donde agarrarse, por tanto, va a quedar desierto, va a quedar en nada”, enfatizó el presidente de Conveagro.

