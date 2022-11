Miguel Trauco resaltó la competencia en la selección peruana con Marcos López y espera convencer a Juan Reynoso

El lateral izquierdo se refirió a su año en Francia y la MLS, además de volver a una convocatoria de la 'bicolor' con Juan Reynoso. (Video: GOLPERU)

El pasado miércoles 2 de noviembre se iniciaron los entrenamientos del segundo microciclo de la selección peruana bajo la era del técnico Juan Reynoso. Un total de 25 jugadores se hicieron presentes en la Videna para tratar de quedar en la lista final de cara a los amistosos contra Paraguay y Bolivia. En ese sentido, uno de lo que regresó a una convocatoria fue Miguel Trauco, quien se refirió a este primer día con el ‘Cabezón’, haciendo un repaso a lo que vivió en este 2022.

El primer tema que abordó fue sobre su reciente paso en la MLS, a donde llegó en setiembre para defender los colores del San Jose Earthquakes, equipo con el que tiene contrato hasta fin de año, pero con posibilidad de extender hasta el 2024. “Llegar a la MLS me va a hacer bastante bien. Voy a tener mucha continuidad, que es lo que necesitaba hace tiempo. Eso me va a dar mucha confianza en lo futbolístico”, fueron sus primeras palabras tras las prácticas de la ‘bicolor’.

De la misma manera, aseguró que este año no fue muy positivo, aunque confía en acumular rodaje en los entrenamientos para tratar de llegar a su mejor versión. “Este año fue un poco complicado para mí. Terminé la temporada en Francia, después se vino el partido del repechaje, estuve tres meses sin club y llegué a San José. Me adapté muy bien, estaba ganado minutos, pero fue algo rápido porque de ahí llegaron las vacaciones. Hay que adaptarse a eso, seguir sumando entrenamientos”, comentó.

Y es que Miguel Trauco empezó el año en el Saint-Etienne de Francia, con el que disputó la Ligue 1. Sin embargo, los ‘verts’ vivieron un episodio oscuro con la pérdida de la categoría. De hecho, el peruano fue partícipe del último cotejo ante el Auxerre en donde incluso los hinchas de su equipo se metieron al campo lanzando bengalas y furiosos por el descenso.

Después de ello, se enfocó en la ‘blanquirroja’ en la repesca mundialista ante Australia, pero la suerte no estuvo de su lado y sucumbió en la tanda de los penales. Tras este suceso, el lateral izquierdo estuvo un tiempo buscando equipo hasta que, sobre el cierre del mercado de pases, firmó por el elenco estadounidense. Al mismo tiempo, Juan Reynoso iniciaba un nuevo ciclo con la selección peruana, por lo que Trauco estuvo ausente en la primera nómina.

Primera convocatoria con Juan Reynoso

Luego de haber disputado tres encuentros con el San Jose Earthquakes, el exentrenador de Melgar lo citó para esta segunda lista previo a los duelos con paraguayos y bolivianos. “Se están sumando chicos nuevos. Para mí va a ser algo nuevo debutar, si es que me toca estar con el ‘profe’. Estoy ilusionado y ojalá que todo salga bien”, expresó el ‘Genio’.

Evidentemente, el hecho de coincidir con sus compañeros de la representación nacional en la Videna llenó de emoción al futbolista tarapotino. En eso, recordó a Ricardo Gareca y admitió que el hecho de estar sin equipo le costó el primer llamado del ‘Cabezón’.

“Mi sentimiento hacia la selección siempre ha sido grande. Tuve la oportunidad de estar un buen tiempo con el ‘profe’ Gareca, entonces los partidos que no estuve ahora último en Estados Unidos, lógicamente a uno lo dejan triste, pero soy consciente del presente en que estaba (recién conseguía club). Eso me dio fuerza para seguir entrenando, me motivaba el hecho de que se venía otra convocatoria y siempre estuve con las ganas de querer regresar, era una revancha”, sostuvo.

Competencia por el puesto

Finalmente, Trauco advirtió que dará competencia en el lateral izquierdo, pese al alto nivel que viene mostrando Marcos López en el Feyenoord de los Países Bajos. “Si bien es cierto que Marcos acaba de emigrar al fútbol europeo, le dará una ventaja. Eso lo tengo presente. Pero así como él hay más competencia, así que este momento es una bonita oportunidad para hacerme más fuerte y decir que aquí también sigo presente”, concluyó.

