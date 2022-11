Selección peruana de futsal down se proclamó campeón de Copa Sudamericana de Clubes y Selecciones

Los dirigidos por Jesús Reque festejaron la consecución de la Copa Sudamericana de Clubes y Selecciones que se realizó en Salto, Uruguay. (Video: Sportivo Rodó Inclusivo)

Los integrantes de la selección peruana de futsal down han hecho historia pese a las dificultades que viven en el día a día. Y es que se coronaron campeones de la Copa Sudamericana de Clubes y Selecciones que se llevó a cabo en Salto, Uruguay, luego de vencer a los dueños de casa y a Sportivo Rodó Inclusivo.

Esta noticia fue dada a conocer por la misma cuenta del elenco nacional en redes sociales, Futsal Down Perú. “¡CAMPEONES! Nuestra selección peruana de futsal down se coronó campeón de la Copa Sudamericana de Clubes y Selecciones de Futsal Down en Salto, Uruguay, al ganarle a la Selección de Uruguay y Club Sportivo Rodó Inclusivo”, se aprecia en las plataformas digitales.

Publicación de Futsal Down Perú tras ganar un torneo internacional en Uruguay.

La misma página mencionó que los dirigidos por Jesús Reque consiguieron imponerse al combinado ‘charrúa’ por 4-1 y por 6-0 al Sportivo Rodó, por lo que de esta manera pudieron consagrarse de este torneo que ayuda a promover la igualdad e inclusión de todas las personas en la sociedad.

Justamente, el club Sportivo Rodó Inclusivo agradeció a la ‘blanquirroja’ por intermedio de su cuenta de Instagram por haber competido en este torneo “Muchas gracias a la selección de Futsal Down Perú por haber sido parte de esta maravillosa jornada inolvidable e histórica la cual vivimos el día de hoy”, se lee en la publicación.

De la misma manera, se mostraron contentos por su participación en la fecha que se llevó a cabo el pasado martes 1 de noviembre. “Estamos muy felices por haber compartido junto a ustedes este día”, se agregó. Además, la entidad uruguaya publicó un video en donde se ve a cada integrante de la selección peruana recibiendo su medalla y el trofeo de campeones, mostrando su inmensa alegría por este logro.

Gira sudamericana de selección peruana de futsal down

Cabe mencionar, que Uruguay es el segundo país que la selección peruana de futsal down ha visitado como parte de su gira en naciones de la región. Anteriormente, estuvo en Argentina para enfrentar a los locales en cuatro encuentros correspondientes a la Copa Hermandad Las Malvinas. El saldo final fue de dos victorias para los ‘gauchos’, un triunfo para la ‘bicolor’ y un empate. Precisamente, el último resultado acabó en 3-3 con los goles nacionales de Edgar Gómez, Jonathan Vásquez y Pierre Espino.

Es importante indicar que el ‘equipo de todos’ ha jugado estos cotejos para afinar detalles y preparar su participación en la Copa América de este año, que se desarrollará en Brasil.

Abrazo de Jonathan Vásquez con un rival argentino.

Momentos con seleccionados peruanos

Cuando la selección peruana de futsal down estuvo en tierras argentinas, pudieron conocer a Carlos Zambrano, futbolista nacional que milita en Boca Juniors. El zaguero del cuadro ‘xeneize’ invito a los jugadores de la representación nacional para que puedan conocer las instalaciones del estadio La Bombonera. Incluso, se tomaron fotos y el ‘Kaiser’ le regaló a cada uno una camiseta del equipo argentino. “Gracias muchachos por hacerme pasar tan lindos momentos, son unos campeones”, comentó el exdefensa del Eintracht Frankfurt.

Pero no ha sido el único en compartir bonitos momentos con los chicos del combinado peruano de futsal down. Jefferson Farfán los invitó a su casa en mayo de este año y les hizo un tour por los interiores, mostrándoles las camisetas de los ‘cracks’ contra los que jugó y también se dio un tiempo para ser partícipe de una ‘pichanga’ en su jardín.

Carlos Zambrano y Jefferson Farfán compartieron momentos con la selección peruana de futsal down.

