Renato Tapia se quedó sin técnico en Celta de Vigo tras la salida de ‘Chacho’ Coudet

Renato Tapia se quedó sin entrenador tras salida de 'Chacho' Coudet de Celta de Vigo.

Renato Tapia se quedó sin DT en Celta de Vigo, debido a que Eduardo Coudet acordó su salida del club español. ‘Chacho’ no estará más a cargo del banquillo ‘celtista’ después de dos años, a raíz de los malos resultados en el inicio de esta temporada.

“Chacho Coudet y su cuerpo técnico se desvinculan del RC Celta tras una fructífera etapa, que comenzó el 12 de noviembre del año 2020. El técnico argentino abandona por tanto el club tras dos años en los que el equipo ofreció un gran rendimiento”, informó la institución de España en su portal web.

Asimismo, el conjunto español destacó la performance del estratega ‘gaucho’. “El club, tras esta difícil decisión, quiere expresarle a Chacho Coudet y a sus ayudantes su más sincero agradecimiento por la entrega, honestidad y profesionalidad que mostraron desde el primer día de su etapa en Vigo, en la que siempre ofrecieron una actitud encomiable y realizaron un trabajo excepcional, sin regatear esfuerzos y con una implicación ejemplar”.

Foto: @RCCelta.

La destitución de ‘Chacho’ se debe a motivos netamente futbolísticos. Y es que en el arranque de LaLiga Santander, sumó siete derrotas, dos empates y apenas tres victorias. Estos resultados lo llevaron a ubicarse en la casilla número 16 muy cerca de la zona de descenso.

Eduardo Coudet ha sido voceado con el posible reemplazante de Marcelo Gallardo en River Plate. Antes resultaba difícil porque tenía contrato con Celta de Vigo, pero la situación se ha inclinado muy a favor de los ‘millonarios’ luego de su confirmada salida.

Renato Tapia y su polémica con ‘Chacho’

La relación entre Renato Tapia y ‘Chacho’ se vio mermada por una polémica que se inició en febrero de este año. El DT argentino mostró su molestia por las constantes lesiones del mediocampista y responsabilizó a la selección peruana.

“Van demasiadas veces. Pasa una vez, uno dice que no es culpa de nadie y puede pasar. Ahora si cada vez vuelve con dificultades me parece que la gente de Perú tiene que tomar ciertos cuidados”, sostuvo en conferencia de prensa.

Coudet habló sobre la lesión de Renato Tapia y la selección peruana.

Eso sí, el futbolista peruano siempre se mostró muy tranquilo con las palabras de su entrenador. “Sin mucho que comentar, yo conversé con él y queda entre nosotros”, dijo en su momento tratando de poner paños húmedos a la situación.

Recientemente en octubre, Coudet volvió a referirse de manera individual a Renato Tapia. “Se lo expliqué de la misma manera que a vosotros. Al jugador cuando le vas con la verdad, por más que no lo comparta, lo entiende. Seguro que no está contento, pero me tenía que decidir por uno y me decidí por Fran. No descarto que vuelvan a jugar los dos, pero se dio así este proceso”.

Presente de Tapia en Celta

El mediocampista de la selección peruana no es titular indiscutible en Celta de Vigo. Ha disputado 10 partidos de las doce jornadas, en los cuales cuatro los hizo ingresando desde el banco de suplentes y solo completo 90 minutos en una ocasión. Ahora, con la salida de ‘Chacho’, ¿podría cambiar su situación el fútbol español de forma positiva? De serlo así, la selección peruana sería la más beneficiada.

