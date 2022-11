Denuncian que anciano ataca con una vara a mascotas y a sus dueños en parque de Miraflores

Hombre agrede a perros en Miraflores (ATV)

Un hombre, que aparentemente sería de la tercera edad, es acusado de atacar con una correa y una vara de metal a los perros y a sus dueños que pasean junto a su mascotas en el parque Paul Rivet, ubicado en la calle José Sabogal, en el distrito de Miraflores.

Los vecinos de la zona relatan que el hombre no permite que nadie se acerque al jardín aledaño a su vivienda y sale a atacar a dueños y mascotas. Incluso en una reciente ocasión, el último viernes, el serenazgo del distrito tuvo que intervenir para calmar al sujeto.

Cansados de los ataques, los vecinos del lugar denunciaron el hecho ante las autoridades y la prensa. Una de ellas comentó que la furia del sujeto provocó que su mascota se escape.

“Después de haber encontrado a mi perra sana y salva, regresé para encararlo y decirle qué le sucede. La Policía no me ayudó, el serenazgo tampoco. En el momento que salió (el hombre) me insultó y empezó a decirme que me vaya”, comentó una joven al noticiero ATV.

La presunta víctima de agresión dijo además que publicó el hecho en las redes sociales junto con fotos y videos del hombre y ahí pudo conocer otros casos similares de agresión por parte del mismo sujeto.

Más casos

Otra de las presuntas agredidas indicó que, en otra ocasión, el hombre salió de su casa con una vara y fue directamente a golpear a dos perritos pequeños.

“Ahí es cuando yo salgo corriendo y lo agarro y cuando un compañero ve que el señor me va a pegar y le va a pegar los animales, me defiende”, expresó la mujer.

En tanto, su compañero en mención indicó que, al ver la situación intentó quitarle el fierro al señor y dejarlo en el piso, pero, al ver que una de sus mascotas había huido del lugar por el temor, soltó al hombre.

Manifestó también que el serenazgo se acercó al lugar lentamente pese a los intentos de agresión por parte del hombre que, según contó, utilizó su vara de metal para atacarlo y dejarle algunas lesiones en el rostro y el brazo.

Los vecinos desconocen el nombre del sujeto, pero saben que pertenece a la familia Rodríguez y que viviría con su madre de más de 90 años de edad.

Prisión por maltrato animal

Cabe señalar que el Poder Judicial (PJ) ha reiterado en varias ocasiones que quien abandone o maltrate a un animal doméstico o silvestre, recibirá hasta tres años de pena privativa de la libertad.

Dicha disposición se encuentra contemplada en la Ley Nº 30407 o Ley de Protección y Bienestar Animal. La ley, publicada en enero de 2016, tiene por finalidad garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de las medidas de protección de la vida y la salud pública.

Además, tiene como propósito impedir el maltrato y la crueldad, causados directa o indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte

También busca fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los animales a través de la educación, y velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus poblaciones y aquellas enfermedades transmisibles al ser humano.

