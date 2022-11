Halloween 2022: Flavia Laos, Magaly Medina y más figuras de la farándula lucen sus mejores disfraces

Figuras de la farándula que no dudan en disfrazarse para celebrar Halloween. (Captura)

No cabe duda que 31 de octubre es una fecha muy esperada por muchas de las figuras de la farándula peruana, que no dudan en disfrazarse de sus personajes favoritos. Si bien, en nuestro Perú también se celebra el Día de la Canción Criolla, Halloween no pasa desapercibido y es festejado por miles de personas.

Flavia Laos, María Pía Copello, Natalie Vértiz, Korina Rivadeneira, entre otros artistas del espectáculo no dejaron de compartir en sus redes sociales sus mejores looks con maquillajes creativos y accesorios. Aquí te dejamos una lista de algunas vestimentas que personalidades de la televisión mostraron con orgullo.

Magaly Medina

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ publicó en su cuenta oficial de Instagram un divertido video disfrazada de policía. Esto en clara alusión a su popular frase “disfrácense de policías, para que alguna vez sean la oficial”, que ya se ha vuelto viral en TikTok e, incluso, se han realizado algunos mix con su voz.

“Solidarizándome con aquellas no reconocidas, jamás mencionadas y siempre negadas”, se lee como descripción a su post que ya cuenta con más de 29 mil ‘Me gusta’ y miles de comentarios.

Magaly Medina disfrazada de policía. (Instagram)

Flavia Laos

La influencer causó revuelo en redes sociales al compartir dos fotografías caracterizada como la actriz Milla Jovovich en su personaje de ‘Leeloo’ de la película ‘El quinto elemento’. “Me siento un personaje de ciencia ficción. No bajamos de nivel con el contenido, siempre con mi dream team (equipo soñado), escribió en su cuenta de Instagram.

Flavia Laos disfrazados. (Instagram)

Korina Rivadeneira

La venezolana difundió unas tiernas fotografías posando al lado de sus dos pequeños hijos. La feliz familia no dudó en disfrazarse de los personajes de la popular película ‘El mago de Oz’. “Desde el mágico mundo de Oz, les presento a Dorothy, El León y la Espantapájaros”, detalló en su cuenta oficial de Instagram recibiendo múltiples comentarios aplaudiendo sus caracterizaciones.

Korina Rivadeneira disfrazada con sus hijos. (Instagram)

María Pía Copello

La influencer y animadora ha sido una de las más entusiastas con esta fecha. Y es que, la exconductora de ‘Esto es Guerra’ ha estado publicando en sus redes sociales diversos vídeos con distintos disfraces en los últimos días y en muchos de ellos, acompañada de su hermana Ana Carina Copello.

Entre las caracterizaciones que lucieron este año, se les pudo ver de policías, de ángeles, de diablas y hasta del personaje terrorífico de “IT”. Cabe mencionar que, en la mayoría de sus publicaciones no dejan de bailar los clásicos trends de TikTok.

María Pía Copello con su disfraz de 'It'. (Instagram)

Macarena Velez y Alexandra Méndez

Las influencer y la ‘Chama’ lucieron trajes un poco más atrevidos y se disfrazaron de marinera y Gatúbela, respectivamente. Ambas se habrían juntado para promocionar una marca de disfraces, pero aprovecharon para tomarse algunas fotos y compartirlas con sus seguidores.

Macarena Velez y la 'Chama' disfrazadas. (Instagram)

Fátima Segovia

Conocida también como ‘La Chuecona’ encendió las redes luciendo un sensual disfraz de gatita. Según detalla en su Instagram, la actriz aprovechará la fecha para grabar contenido para su OnlyFans mientras luce sus sensuales disfrace, pues también se vistió de la ‘Mujer Maravilla’.

Fátima Segovia disfrazada. (Instagram)

Natalie Vértiz

La exreina de belleza posó al lado de sus dos menores hijos. La modelo se disfrazó del famoso personaje de ‘La Máscara’, mientras que su primogénito mayor del protagonista de la película de terror ‘Scream’ y su bebé de un dragón.

Natalie Vértiz disfrazada con sus hijos. (Instagram)

Karla Tarazona, ‘Metiche’ y Adriana Quevedo

Los conductores del programa “D’Mañana” aparecieron este 31 de octubre disfrazados. Karla Tarazona personificó a una policía, el popular ‘Metiche’ a un duende y Adriana Quevedo a una bruja. Los presentadores estuvieron caracterizados durante toda su emisión.

Conductores de 'D'Mañana' disfrazados. (Instagram)

Christian Domínguez y Pamela Franco

La feliz pareja decidió realizar una tierna sesión de fotos para Halloween. Los cantantes de cumbia se disfrazaron de ‘Superman’ y ‘Mujer Maravilla’, mientras que a su hija la vistieron de una dulce calabaza. “La familia no necesita ser perfecta, necesita ser unida pase lo que pase. Creando momentos especiales para mi Maria Cataleya”, escribió la cumbiambera como descripción.

Pamela Franco y Christian Domínguez disfrazados. (Instagram)

