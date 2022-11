Cómo postular a las becas de especialización en regulación de las telecomunicaciones de Osiptel

La beca cubrirá la totalidad de los costos académicos (incluyendo materiales). Osiptel

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció en octubre que otorgará 60 becas integrales para su Programa de Extensión Universitaria (PEU) que brinda especialización en el campo de la regulación de las telecomunicaciones y de la gestión pública.

Las becas están dirigidas a estudiantes del último año de carrera o recién egresados de Derecho, Economía, Ingeniería Económica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática.

Osiptel señaló en un comunicado que por primera vez implementará el proceso de selección por rendimiento destacado. “A través de esta modalidad se darán seis becas a estudiantes que hayan ocupado el primer o segundo puesto del orden de mérito de su especialidad, de los tres últimos ciclos o semestres académicos consecutivos de su carrera universitaria”, indicaron.

“Desde su creación en 1997, el curso de extensión universitaria cuenta, a la fecha, con más de 1500 graduados, siendo un semillero de profesionales para todo el sector de telecomunicaciones, principalmente para el Osiptel, en donde egresados han logrado ocupar puestos claves en la institución”, indicó Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo del ente regulador.

Los postulantes deben de cumplir otros requisitos, como dedicarse exclusivamente al programa mientras se desarrollen las clases.

¿Cómo postular?

En el caso del proceso de selección por rendimiento destacado, los interesados pueden inscribirse hasta el 10 de noviembre de 2022.

Para participar en la postulación por examen de admisión, las inscripciones serán hasta el 18 de noviembre de 2022. En este caso, la prueba de conocimientos se tomará de manera virtual el 27 de noviembre a nivel nacional y consistirá en un cuestionario de 100 preguntas de opción múltiple, 50 serán de razonamiento (verbal, lógico, matemático, crítico y comprensión de lectura) y las otras 50 restantes relacionadas a las carreras convocantes.

En ambas modalidades, los interesados pueden inscribirse a través de la página web https://beca.osiptel.gob.pe/

Requisitos

Uno de los requisitos es encontrarse en el último año de carrera o ser recién egresado de Derecho, Economía, Ingeniería Económica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática.

Además, los postulantes deben de cumplir otros requisitos, como dedicarse exclusivamente al programa mientras se desarrollen las clases y no contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por delito doloso. Asimismo, no deben tener impedimentos dispuestos por el ordenamiento jurídico para servidores públicos y no encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

Más detalles

Para conocer más detalles y resolver alguna duda sobre el programa de becas del Osiptel, el ente regulador ofrecerá la charla informativa XXVII Programa de Extensión Universitaria - PEU OSIPTEL que se realizará de forma presencial, el martes 2 de noviembre a las 5 p. m., en el auditorio de Sencico, ubicado en la avenida De La Poesía 351, en San Borja. Para participar, antes debes inscribirte a través de https://bit.ly/CharlaPEU23.

Beneficios de la beca

La beca cubrirá la totalidad de los costos académicos (incluyendo materiales), además de financiar los gastos de alimentación, movilidad local y seguro médico para todos los becarios.

Para el caso de los becarios de regiones, cubrirá los gastos de traslado y alojamiento en Lima. Además, los primeros puestos por cada especialidad del programa podrán incorporarse al ente regulador mediante un convenio de prácticas preprofesionales o profesionales, con una de las subvenciones económicas más altas del sector público.

Las clases se desarrollarán de manera presencial en la ciudad de Lima, del 16 de enero al 24 de marzo de 2023. Para más información acerca de los requisitos y el cronograma de actividades del curso, pueden visitar la página web https://beca.osiptel.gob.pe/. También se atienden consultas vía WhatsApp (961 270 887) y correo electrónico (beca@osiptel.gob.pe.).

