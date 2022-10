Ladrón roba limosnas a anciano con discapacidad y justifica su acto: “¿Acaso me volveré millonario?”

Hombre le roba limosnas a anciano con discapacidad y justifica su acto: “¿Acaso me volveré millonario?” (ATV)

“Ha agarrado su vasito, lo ha vaciado y se ha ido corriendo”, afirma uno de los transeúntes que presenció uno de los hechos más viles realizado por Fernando Guillermo Cerda (45), alias “choro malo”. Este hombre le había robado las limosnas a una persona mayor y con discapacidad. No pudo defenderse, pero las personas sí y rápidamente la policía intervino el lugar.

Fue exactamente en el cruce de las avenidas Buenos Aires y República de Venezuela, en Puente Piedra donde ocurrió el asalto. El señor con discapacidad se encontraba avanzando sobre su silla de ruedas cuando fue sorprendido por Cerda. Lejos de estar avergonzado por su mal accionar, el ladrón minimizó el robo, aduciendo que era “algo simple”.

Delinquiendo sin remordimiento

“Yo realmente no tengo nada que ver ¿Acaso me voy a volver millonario? Si es para comer nada más”, exclamó “choro malo”, quien además, balbuceaba al hablar, estando presuntamente en estado de ebriedad.

- ¿Por qué le has robado?, preguntó el policía.

- ¿Cuál es el problema?, refutó el ladrón.

No mostró ningún tipo de remordimiento a pesar de ver a su víctima en sillas de ruedas.

“Yo no lo conozco al señor (pero) él me quitó (el dinero) y me he quedado con miedo”, sostuvo el anciano ante los policías.

Cerda es una persona que cuenta con varias denuncias y adujo ser trabajador de una empresa conocida en el sector de maquinarias pesadas. Asimismo, pidió que llamen a sus familiares para que dejen en claro cuál es el problema que tiene.

“Yo soy trabajador, soy mecánico de Ferreyros. Yo tengo mi familia. Si quieren llámenlos”, mencionó el delincuente.

La frialdad con la que menciona y ve el ladrón a una víctima incapaz de defenderse, sin duda deja en claro el estado de la salud mental de la sociedad.

Trabajo de la PNP

La delincuencia sigue azotando el país con fuerza. Es por esa razón que, el Ministerio del Interior (Mininter) sigue trabajando para desarticular distintas bandas criminales.

En solo 48 horas, la institucipn informó que ha logrado desarticular alrededor de 46 organizaciones criminales.

Por otro lado, la Central de Operaciones Policiales (Ceopol) de la Comandancia General de la PNP, revevló que logró intervenir a 250 personas que tenían requisitorias activas y que además, eran solicitadas por el Poder Judicial. En Lima se detuieron a 65 personas, en Arequipa 18, en La Libertad 16 y 14 en Lambayeque.

PNP y Fuerzas Armadas anuncian trabajo en conjunto por la seguridad ciudadana.

El mayor golpe se ha dado en Lima, lugar en el que hay una gran concentración de bandas criminales.

Asimismo, se realizó el operativo “Rastrillaje 2022″, donde los efectivos policiales lograron la captura de un total de 1.175 sujetos involucrados en diferentes actos delictivos. En Lima se capturó a 450, en el Callao 123, Arequipa 85, Lambayeque 81, Áncash 66 y en la Libertad 65.

Además, se logró la incautación de 15 armas de fuego y la recuperación de 13 vehículos. 271 celulares fueron incautados y se decomisó 5.598 envoltorios de droga.

