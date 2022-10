La tecnología, las redes sociales y la confianza: tres armas poderosas de los estafadores

Estadas y las 10 modalidades en que muchas personas se han dejado seducir por el "dinero fácil"

Hace unos días la joven Patricia Cabanillas encabezaba los titulares de los medios de comunicación por la forma en cómo estafó a más de 7 mil personas con el cuento de la reventa de entradas para el concierto de Daddy Yankee.

No pasó ni una semana y el caso de Keren Bocanegra, una joven evangelista que usando la palabra de Dios logró engañar a más de 40 personas con el “gran emprendimiento” de la venta de huevos por jabas, ponen al descubierto cómo está funcionando estas estafas.

Sin duda alguna estos casos nos lleva a una realidad que nos hace preguntar ¿qué está pasando?, ¿por qué la gente está cayendo ciegamente?, y lo más importante, ¿cómo es que estos estafadores operan en nuestro país?

César Ortiz Anderson, analista de seguridad y presidente de Aprosec, en conversación con nuestro medio, explicó que existe un factor muy importante que las personas no toman en cuenta cuando son captadas por estas organizaciones, una de ellas es que “te deslumbran con la obtención del dinero fácil”.

“Ningún negocio te va a dar en menos de un mes una ganancia del 100% eso está completamente equivocado. No hay que dejarse deslumbrar por el dinero fácil y rápido. Desde ahí, si sabes eso, estás salvado, pero si no, serás presa fácil de los delincuentes”, dijo para Infobae.

“En la actualidad hay muchas maneras para engañar a las personas. El problema que la sociedad también tiene es la informalidad. Por ejemplo, tú me das tanto y yo te doy esto. Todas esas transacciones se hacen bajo la mesa, a través de chats, conversaciones que se las lleva el aire, eso no es suficiente para luego hacer reclamos. Los estafadores son muy audaces, han estudiado el “negocio” han investigado, ya saben qué harán con el dinero recaudado y muchas veces logran hasta fugarse del país y regresan en un par de meses o años como si nada y vuelven a estafar. Esto se hace una cadena y por ende se van creando las organizaciones criminales en donde ya no opera uno, si no son dos, tres, cuatro y más”, agregó.

Las armas poderosas de los estafadores

Algo que resaltó el analista es que la tecnología ha permitido que muchas veces estos estafadores hagan uso de ella; logrando que los incautos caigan ciegamente. Sumado a esto, también está la confianza que estos sujetos empiezan a tener con sus víctimas.

“Un ejemplo es la forma en que han ido utilizando las redes sociales, promocionando por ahí los supuestos “negocios”, “productos”. Fotos de dinero, fotos de la mercadería, y un sinfín de elementos que hacen que las personas caigan redondos, pero detrás de eso solo es una maquinaría de suposiciones, pues en la realidad todo eso es falso. Nuevamente, explico, es necesario que las personas analicen con cabeza fría bien en qué se están metiendo y a dónde va a ir a parar su dinero. ¿Será en una empresa formal constituida?, ¿será en un negocio inscrito en entidades que respalden lo que dicen? O solo tu dinero se lo das a una persona común y corriente. Aquí estos puntos son básicos para evitar ser engañado”, analizó.

Más control para evitar estafas en gran magnitud

Para César Ortiz Anderson, lo que ha pasado con las entradas falsas del concierto de Daddy Yankee, en donde la joven de 18 años, Patricia Cabanillas, logró recaudar más de 2 millones de soles estafando a miles de almas, es muestra absoluta de cómo está el control de las autoridades frente a eventos masivos, en conclusión para el especialista, no estamos aptos para este tipo de eventos.

“No es la primera vez que en un concierto, partido de fútbol, show artístico, etc., haya este tipo de estafas. Siempre lo hubo en Perú, el problema está en ¿qué hicieron las autoridades para proteger al usuario? La respuesta es única, entonces desde ahí las personas están en desventajas. Mi consejo es no compren por reventa a no ser que sea tu hermana, tu novio, pero a una persona desconocida no le puedes confiar 3 mil o 4 mil soles. Es necesario que pronto haya una regulación de estos eventos. Ahora se viene el concierto de Bad Bunny y hay que estar al tanto con las cifras porque quizás los incautos pueden ser más de 7 mil”, analizó.

“Sean muy cuidados con sus entradas, no publiquen fotos de ello porque muchas veces y ya se ha visto los estafadores clonan los QR y cuando quieres ingresar ya fue ocupada por otra persona. No recurran a terceras personas, al no haber “público” para los revendedores, el “negocio” va cayendo y ya no sería atractivo para estas organizaciones”, sostuvo.

Las estafas y nuestras leyes

Es importante conocer cómo es que nuestras leyes actúan frente a los estafadores cuando comenten este delito. Por ejemplo, qué hacer si eres víctima de un engaño en donde hay dinero de por medio, según nos explicó Omar Ahomed Chávez, profesor de la carrera de Derecho Corporativo de la Universidad ESAN, lamentablemente toda acción por parte de las autoridades se tomará en cuenta una vez ha sido estafado.

“El problema se da por la estructura del sistema jurídico especial en el modelo peruano, es un código penal de 1991 a la fecha, ha pasado más de 31 años y si bien hubo varias modificaciones a la norma, la ideología y filosofía que estuvo elaborado ya no está de acuerdo a los estándares del siglo 21. La estructura del código penal, sobre todo en las modalidades de estafas, es un delito en el cual para que se investigue y funcione el aparato de justicia penal, principalmente se da cuando la estafa ya se ha producido, el daño está hecho. El problema es la estructura del sistema en materia penal, política criminal ha trabajado específicamente que previamente se tiene que combatir cuando el daño se ha causado y no para prevenir lo que serían los delitos de peligro. Vuelvo a repetir el sistema es de hace 30 años, cuando no se preveía claramente la definición de lo que es gestión de riesgos que actualmente si se utiliza en materia de control corporativo gubernamental”, enfatizó.

“Sería útil que se puede advertir de situaciones probables en las cuales puede haber un tema de estafas y ya no esperar a que se causa el perjuicio contra la persona, sino bajo una política criminal, ya los operadores puedan actuar para combatir esos daños que pueden ser irreparables muy graves”, agregó.

“Lo barato sale”

Para el especialista en temas jurídicos acota que toda persona que es persuadida a entrar en un negocio en donde todo es “color de rosa”, es mejor dudar por qué en el mercado formal no existe tanta maravilla, he hizo hincapié en el dicho “lo barato sale caro”.

“Si es algo muy barato, lo primero que uno tiene que comunicar es denunciar estos casos a los órganos mediadores como lo es Indecopi u otras entidades de reclamos para usuarios. Igualmente, no confiarse del hecho que porque está en una página web es necesario creer que si es cierto lo que están ofreciendo, sino en nuestro país tratar de buscar siempre a las fuentes reguladoras e investigar el origen de estas empresas y así prevenir un riesgo de ser estafados. Si ves que algo no cuadra, hazlo público e investiga mejor en dónde quieres invertir tu dinero”, agregó.

Las estafas más comunes en Perú

Según César Ortiz Anderson, analista de seguridad y presidente de Aprosec, dio a conocer cuáles son las estafas más conocidas en el Perú:

- Falsos sorteos

- Financieras

- Ventas con grandes ofertas

- Obtención de pagos del Estado, CTS, Pensiones

- Esquemas piramidales

- Estafas por relaciones amorosas

- Oportunidad viajes

- Estafa ofreciendo empleos

- Robos de Identidad

- Reventas de entradas

“La victima en parte se involucra por su ambición y obtención del dinero fácil. En adelante debemos realizar todo por lo legal y formal”, advirtió el especialista para Infobae.

