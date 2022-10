Estafadora de los huevos prometió ganancias de hasta 8 mil soles a amigos de iglesia evangélica

Estafadora de los huevos prometió ganancias de hasta 8 mil soles a sus amigos de iglesia evangélica | ATV Noticias

Siguen saliendo nuevos detalles sobre el modus operandi de Keren Bocanegra, más conocida como la “estafadora de los huevos”, joven que ha logrado engañar a decenas de personas con el cuento de ganancia de dinero rápido y sencillo a través de las ventas de jabas de huevos.

Según se conoció a través del matinal de ATV, la muchacha aprovechó que su padre es pastor de una iglesia evangélica en el distrito de San Miguel para captar a sus incautos y así asegurarles el negocio redondo de “la gallina de huevos de oro”.

Al conocerse las verdaderas intenciones de la joven de 24 años que se escondió bajo la palabra de Dios, una de sus víctimas contó cómo es que Keren la invitó para que sea parte de esa “red de emprendedores” que con tal solo 3 mil soles podía alcanzar una ganancia de 5 mil soles.

Nadia, la mujer que fue estafada, reveló que Keren la contactó porque ambas congregan en dicha iglesia y que luego de varias conversaciones por WhatsApp e incluso videos de las supuestas ganancias, ella aceptó ser parte de este “negocio redondo”.

Cayeron en la red de la estafadora de huevos

Según manifestó Nadia al noticiero mencionado, ella se dejó impresionar porque solo invertiría 3 mil y ganaría 8 mil, quiere decir que su ganancia sería de 5 mil soles solo en 15 días, para ella, la propuesta de Keren fue “la luz bendita del cielo”.

Estafadora de huevos habría ganado más de 150 mil soles.

“Empecé haciendo un depósito de 500 soles, pero como me faltaba dinero, recurrí a mis familiares, pero aun así me faltaba un poco de dinero. En ese momento ella me dice que deje de estudiar y con ese dinero termine de completar lo acordado para iniciar el negocio”, expresó la joven.

Sin embargo, a la hija del pastor evangélico se olvidó de un importante mandamiento: no mentirás ni robarás, pues toda la propuesta que ella mencionaba era parte de su discurso para que los jóvenes caigan redonditos y se dejen deslumbrar por los montos altos de ganancias.

No había huevos, ni dinero, ni ganancias

Pasando los 15 días, como mencionó Keren Bocanegra para que haya las jugosas ganancias, ella de pronto empezó a mostrar una careta que no presentó al inicio: evadía llamadas, no contestaba los chats, y cuando le exigían el monto acordado empezó a decir que su hijita estaba enferma y que tuvo que coger dicho dinero para enviar a su pequeña al médico.

Otra excusa que la estafadora de huevos utilizaba es que ella se encontraba enferma y que por estar hospitalizada no podía hacer los cobros necesarios.

Según detallan sus víctimas, son más de 30 personas a las que Bocanegra habría estafado y que habría recaudado más de 150 mil soles. Hasta el momento las autoridades no han podido meter tras las rejas a la joven de 24 años, pero los jóvenes que confiaron en ella los ahorros de sus vidas piden pronta justicia.

Vida de rico

Keren Bocanegra no solo presumía su carisma y encanto a través de las redes sociales, según revelaron las personas engañadas, comenzó de un momento a otro a comprarse ropa cara, aparecer en fiestas de lujo, usar perfumes caros, ir a encuentros deportivos. Sin embargo, para darse esa vida de ricos, ella usaba el dinero con el que estafó a sus amigos evangelistas.

