Partidos de hoy, jueves 27 de octubre: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 27 de octubre, para seguir desde Perú: canales de TV y horarios.

Hoy jueves 27 de octubre se llevarán a cabo diversos partidos en el ámbito internacional. La Liga 1 de Perú recién retomará sus acciones para este viernes 28, pero en el panorama mundial hay encuentros interesantes que no te puedes perder, destacando competencias como la Europa League, Conference League, con un peruano que podría tener presencia en su duelo.

En cuanto a la Europa League, sin duda, el choque más atractivo de la fecha 5 es el que sostendrán PSV de Eindhoven y el Arsenal de Inglaterra. El conjunto ‘gunner’ ya se encuentra clasificado a los octavos de final de la competición, aunque eso no sucede con los ‘granjeros’, que deberán sacar un triunfo y esperar que el Bodo Glimt de Noruega no sume de a tres contra el FC Zurich. De todas maneras, la diferencia entre ingleses y holandeses no es muy amplia, ya que los primeros se impusieron en la ida por la mínima diferencia.

En tanto, el volante nacional, Sergio Peña, podría ser considerado para el cotejo del Malmo de Suecia, que se medirá al Saint-Gilloise de Bélgica. El cuadro del seleccionado peruano está último sin sumar ni un punto, por lo que deberá ganar para despedirse con honor del certamen.

Otro de los encuentros que también estará bajo la mira de muchos es el que el Manchester United de Inglaterra jugará contra el Sheriff Tiraspol de Moldavia. De hecho, este enfrentamiento marcará el regreso de Cristiano Ronaldo, quien fue apartado del equipo británico por una actitud antideportiva (se fue a los vestuarios cuando fue cambiado ante el Tottenham por la Premier League).

Además, habrá un partido amistoso internacional. Y es que la selección de Honduras competirá ante su similar de Qatar en un encuentro preparativo para la Copa del Mundo. Los qataríes buscarán llegar con ritmo al evento que organizarán, por lo que optaron por jugar ante los centroamericanos.

Partidos de Europa League

11:45 | PSV vs. Arsenal – ESPN, Star+

11:45 | Lazio vs. FC Midtjylland – ESPN 3, Star+,

11:45 | Fenerbahce vs. Rennes – Star+, FOX Sports 2

11:45 | Union Berlin vs. Sporting Braga – Star+

11:45 | Malmo FF vs. Saint-Gilloise – Star+

11:45 | Ludogorets vs. Real Betis – ESPN 2, Star+

11:45 | FC Zurich vs. Bodo Glimt – Star+

11:45 | AEK Larnaca vs. Dynamo Kyiv – Star+

14:00 | Manchester United vs. Sheriff Tiraspol – ESPN, Star+

14:00 | Friburgo vs Olympiacos – Star+

14:00 | Nantes vs Qarabag – Star+

14:00 | Sturm Graz vs, Feyenoord – Star+, FOX Sports 2

14:00 | Ferencvaros vs, AS Monaco – ESPN 3, Star+

14:00 | HJK Helsinki vs AS Roma – ESPN 2, Star+

14:00 | Omonia Nicosia vs, Real Sociedad – Star+

14:00 | Estrella Roja vs. Trabzonspor – Star+

Partidos de Conference League

11:45 | Villarreal vs. Hapoel – Star+

11:45 | Fiorentina vs. Istanbul– Star+

11:45 | Anderlecht vs. FCSB – Star+

11:45 | Niza vs. Sporting Braga – Star+

11:45 | Malmö FF vs. Partizan Beograd – Star+

11:45 | Vaduz vs. AZ Alkmaar – Star+

11:45 | Austria Viena vs. Lech Poznan – Star+

11:45 | Slovacko vs. Colonia – Star+

14:00 | West Ham vs. Silkeborg – Star+

14:00 | Basel vs. Zalgiris Vilnius – Star+

14:00 | Sivasspor vs. Cluj – Star+

14:00 | Molde vs. Djurgardens IF – Star+

14:00 | Hearts vs. RFS Riga – Star+

14:00 | Slovan vs. FC Pyunik – Star+

14:00 | Shamrock vs. Gent – Star+

14:00 | Ballkani vs. Slavia Praga – Star+

14:00 | Dnipro vs. Apollo Limassol – Star+

Partidos de Brasileirao

17:00 | Sao Paulo vs. Atlético Goianiense – Star+, Brasileirao Play, Fanatiz

17:00 | Fortaleza vs. Coritiba – Star+, Brasileirao Play, Fanatiz

17:30 | Atlético Mineiro vs. Juventude – Star+, Brasileirao Play, Fanatiz

18:00 | Cuiabá vs. Avaí – Star+, Brasileirao Play, Fanatiz

Amistoso Internacional

11:00 | Honduras vs. Qatar - Star+

Partido de Liga MX

20:06 | Toluca vs. Pachuca – TUDN, Canal 5, Televisa y TV Azteca

