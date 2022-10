Julio César Uribe y su divertido cruce con ‘Cuto’ Guadalupe: “¡Te voy a doblar el ombligo con 65 años!”

Ocurrió en la previa del amistoso entre leyendas de la selección peruana, por el aniversario 70 del Estadio Nacional. (Video: GOLPERU).

Un día como hoy, 27 de octubre, nació el Estadio Nacional de Lima (70 años). Por tal motivo, el IPD (Instituto Peruano del Deporte) organizó un choque recreativo entre grandes exfutbolistas que vistieron la camiseta de la selección peruana. Entre los nombres más resaltantes están Julio César Uribe y Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quienes protagonizaron divertido momento en la antesala.

“Estoy espectacular (para jugar). Gracias a Dios he estado entrenando. El profesor Uribe me ha retado... porque está del otro lado y es más picón. Ha dicho que me hará un nudo... vamos a ver si lo puede hacer”, dijo el exdefensa de Universitario en entrevista para GOLPERU.

Tras ello, las cámaras se fueron con el ‘Diamante’. “Yo lo adelanté. Cuando nos saludamos le dije que le doblaré el ombligo... con 65 años , no creo que me quite la pelota. Vamos a disfrutar”, lanzó entre risas la leyenda nacional.

Y como si lo anterior fuera poco, ambos personajes se pusieron cara a cara y Julio César Uribe le recordó: “¡Te voy a doblar el ombligo! ¡Te voy a doblar el ombligo! ¡Ya te dije!”. Todo esto, claro, generó muchas risas entre los presentes.

“Tengo muchos recuerdos en el Estadio Nacional. Lo lindo es que nos podemos abrazar después de tiempo. Aprovechar esta oportunidad para decir gracias a todo el país, a los hinchas de deporte y a los que nos ayudaron a ser felices. Ojalá los peruanos aprendamos a hacer las cosas juntos”, dijo conmovido.

“Se me viene a la mente los partidos ante Colombia... los internacionales. Son grandes momentos que recuerdo con mucho cariño. Todos tienen un solo mensaje: tratar de dar lo mejor y en la intención de querer ser, decir gracias a todos”, agregó.

“Es hermoso tratar de alcanzar tus sueños a través de este deporte llamado fútbol. Pero es más hermoso cultivarse como ser humano. Para ayudar a las futuras generaciones... que sean mejores que nosotros. Solo reiterar la gratitud por ese respeto que nos dan”, sostuvo.

Cuando le consultaron si está en buen estado físico para disputar el partido, respondió: “Estoy como perrito con dos colas para jugar (risas). Feliz porque el fútbol nos ayudó a alcanzar la felicidad y eso hay que transmitirlo siempre”.

“Lo importante es confraternizar. También abrazarnos y decir gracias. Pero más importante es ganar (risas). Estamos en etapa recreativa. Decirle gracias a la gente que nos valoró”, cerró un motivado Julio César Uribe.

