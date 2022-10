Este es el sueldo que necesitas para pagar por un departamento

La incertidumbre política y la crisis global es una variable que en muchos casos no permite poder tener una planificación muy certera para la inversión en una vivienda.

Muchas personas, en especial parejas jóvenes, anhelan con tener su casa propia. Para ello, durante su vida planifican sus gastos y ahorros para hacer este sueño realidad. Pero ¿cuántos sueldos y cuánto tiempo son necesarios para poder acceder a una vivienda?

Según el último reporte inmobiliario de Urbania, pensando que una persona percibe mensualmente un salario de S/ 3.100; y que un departamento promedio, de dos habitaciones, de 60 m2 y con un estacionamiento, cuesta S/ 397.387, se calcula que esta persona ahorrando el 30% de este sueldo, podría pagar un departamento promedio en aproximadamente 35 años.

“La incertidumbre política y la crisis global es una variable que en muchos casos no permite poder tener una planificación muy certera para la inversión en una vivienda. Sin embargo, con una disciplina financiera y una buena organización, puede ir variando el porcentaje de ahorro. Incluso, si planeas realizar esta inversión en pareja, podrías ahorrar hasta un 50% en la inversión”, aseguró Luciano Barredo, gerente de Marketing de Grupo Navent, empresa dueña de Urbania.

Es así que en el mercado inmobiliario se puede encontrar que manteniendo el precio de un departamento promedio en S/ 397.387 puede ir variando el número de años que se necesita para adquirir la vivienda que tanto uno anhela.

A continuación, Urbania presenta una proyección según el porcentaje de ahorro de una persona que gana un sueldo de S/ 3.100 y en cuántos años podría adquirir un departamento promedio:

De tal forma, este número de años y porcentaje de ahorro puede variar de acuerdo al distrito de nuestra elección. Es así que, si nos proyectamos para una inversión más elevada y una familia numerosa, el último índice de Urbania indica que un departamento de tres habitaciones, 100 m2 y un estacionamiento, se encuentra en S/ 642.862 en promedio, lo que resulta, bajo la hipótesis de un ahorro del 30% del salario, en el pago total en aproximadamente 57 años.

Entonces, si proyectamos adquirir un departamento de estas características o de un precio mayor a los S/ 642.862, tenemos:

“Es muy importante que comparemos, analicemos opciones de financiamiento en los bancos y el ahorro que nosotros podamos generar se vuelva un complemento a todo ello. De esa manera, conseguiremos tener una solvencia y una muy buena oportunidad de inversión a largo plazo”, aseguró el ejecutivo.

Precios según distrito

Según cifras de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (Aspai), obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú, durante el segundo trimestre del 2022, el precio del metro cuadrado de una vivienda en Miraflores se encuentra en US$ 2.113, en San Borja US$ 1.926, en Surquillo US$ 1.720, en Jesús María US$ 1.680. El valor de los inmuebles en estos distritos registró una ligera caída en comparación al segundo trimestre del año pasado.

Mientras tanto el precio del metro cuadrado de una vivienda en Barranco se encuentra en US$ 2.325, en La Molina US$ 1.579, en Lince US$ 1.773, Magdalena US$ 1.731, Pueblo Libre US$ 1.519, San Isidro US$ 2.164, San Miguel US$ 1.428, Surco US$ 1.792. El valor de los inmuebles en estos distritos registró un aumento en relación al segundo trimestre del 2021.

Hoy las personas están comprando departamentos más pequeños en edificios que tienen áreas comunes de esparcimiento, trabajo y para mascotas.

En ese sentido, Víctor Saldaña, presidente de Aspai, sostuvo que los distritos de Lima Metropolitana más requeridos para la compra de departamentos son Lince, Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena. Pero el que más ha registrado una mayor demanda por el número de sus proyectos inmobiliarios es el distrito de San Miguel.

También postpandemia y los que tienen mayores recursos económicos han buscado comprar casas de campo lejos de Lima, en distritos como Chaclacayo y Cieneguilla. “Son destinos interesantes para la gente que quiere comprar casas porque la pandemia ha generado una necesidad de alejarse de los tumultos de gente, de lo que antes era muy común”, indicó el agente inmobiliario.

