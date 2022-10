Dirigente niega que Guido Bellido haya sido retenido en Chumbivilcas

Guido Bellido declaró a la prensa y negó haber sido retenido. Foto: Congreso

En horas de la mañana, un medio informó que congresistas y funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros habían sido detenidos por dirigentes en Chumbivilcas, Cusco. Estos habían acudido al sur del Perú para discutir proyectos de saneamiento y educación, pero al no llegar a acuerdos habrían sido retenidos. El hecho ha sido desmentido por Wilbert Puellay, presidente del Frente Único de Defensa de los intereses de la provincia.

El dirigente señaló que los parlamentarios Guido Bellido y Luis Aragón llegaron hasta Chumbivilcas para participar de diálogos que se extendieron hasta altas horas de la noche. No fue sino hasta concluir el encuentro que cada uno de los asistentes se retiró del evento “sin presentar problema alguno”, según una publicación del diario La República. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la versión de los congresistas.

Tanto Bellido como Aragón han firmado un acta de compromiso frente a dirigentes y autoridades de la provincia de Chumbivilcas. Estos se han comprometido a realizar gestiones en todos los niveles del Gobierno para lograr el financiamiento de los 17 proyectos de saneamiento y educación que reclaman los residentes de la zona. Asimismo prometieron retornar con el premier Aníbal Torres y otros ministros.

Wilbert Puellay, presidente del Frente Único de Defensa de los intereses de la provincia de Chumbivilcas, señaló que el texto fue firmado al promediar las 10 de la noche y que durante el desarrollo del encuentro no se presentaron mayores inconvenientes. Este descartó que en algún momento haya habido la intención de retener a alguien en contra de su voluntad. Es así que se anunció que los bloqueos en la zona se reanudarán hasta obtener respuesta del Ejecutivo.

Luis Aragón no ha fue retenido por dirigentes de Chumbivilcas. (Congreso de la República)

Cabe recordar que hace seis días, el paro acatado por los ciudadanos de Chumbivilcas fue suspendido para obtener respuesta a sus demandas por parte del gobierno central. El pedido había sido realizado por el propio Ejecutivo, según Cayo Huaytani, dirigente de la provincia. “En una reunión consensuada con algunos funcionarios del Estado, del MINEM (Ministerio de Energía y Minas), la dirigencia de Chumbivilcas, sus autoridades, se dio una tregua hasta el día lunes 24 (de octubre)”, informó.

Los residentes de aquella zona del país piden proyectos como construir pistas y veredas en las comunidades de Huerto Ccollana y Warari, obras de saneamiento básico en Vista Alegre, Anchayaque, Parcco Vallecito y Ayaccasi; así como también una institución educativa en Uscamarca. Por ahora se sabe que reanudarán la manifestación y se espera un pronunciamiento por parte del Ejecutivo.

Niega retención

Tras las especulaciones en torno a su seguridad, Guido Bellido declaró que no ha sido víctima de retención durante conversaciones en el sur. Asimismo, negó que haya sucedido algo parecido con su colega Luis Aragón o funcionarios de la PCM. Esto a pesar que funcionarios de dicha oficina del Estado señalaron a La República que sus representantes habían sido liberados “tras un momento tenso”.



“Lo que ha sucedido es que los titulares de esta mesa técnica, que son ministros y viceministros, no se han constituido en la zona; sino que han ido funcionarios de mando medio y lamentablemente no tenían capacidad de decisión. Por tanto, la población, en un momento determinado, dijo que no podíamos salir sin tener una solución”, dijo Bellido a los medios de comunicación.

“Eso es lo que ha habido. A nadie han tomado de rehén. Siempre hay unas personas que no levantan bien la información y perjudica. ¿Cómo podíamos abandonar a nuestros hermanos sin tener una salida o solución a su problema? Más bien, teníamos que estar hasta las últimas consecuencias”, detalló el congresista.

